Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новое троллейбусное депо откроют в Челябинске в следующем году

На улицы Челябинска в 2025 году планируют вывести больше электротранспорта. Достичь этого муниципальные власти собираются с помощью запуска нового троллейбусного депо.

Информацией о планах развития городской транспортной системы рассказали заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Александр Егоров и генеральный директор проекта «Челябинский троллейбус» Сергей Брусник. Как сообщается, сейчас в Челябинске полноценно функционирует одно троллейбусное депо — ещё одно находится на реконструкции и в скором времени откроется. Власти города надеются, что его запуск, запланированный на первый квартал 2025 года, поможет в решении проблем с общественным транспортом.

Как пишет издание «Вечерний Челябинск», сейчас в Челябинске работают четыре троллейбусных маршрута, по которым ездят 59 машин. После открытия второго депо и масштабного обновления всех сетей их количество вырастет почти в три раза — до 153 единиц транспорта. При этом число троллейбусных маршрутов составит одиннадцать.

Продолжится обновление подвижного состава. Маршруты движения некоторых троллейбусов продлят на улицы, где нет контактных сетей. Позволит сделать это система автономного хода, уже функционирующая во многих машинах.