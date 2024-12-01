Новое троллейбусное депо откроют в Челябинске в следующем году

Информацией о планах развития городской транспортной системы рассказали заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Александр Егоров и генеральный директор проекта «Челябинский троллейбус» Сергей Брусник. Как сообщается, сейчас в Челябинске полноценно функционирует одно троллейбусное депо — ещё одно находится на реконструкции и в скором времени откроется. Власти города надеются, что его запуск, запланированный на первый квартал 2025 года, поможет в решении проблем с общественным транспортом.