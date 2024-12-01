Новый пункт пропуска в селе Марково на границе с Китаем планируется достроить в 2025 году

«Новый пункт пропуска в новом месте активно строится — на объекте работают 145 человек, в основном местные жители. Вместе с государственными контрольными органами и Росгранстроем осмотрели площадку и подъездную дорогу, определили задачи для исполнения поручения президента по досмотру грузовых автомобилей не более чем 10 минут. Пункт пропуска будет введен в эксплуатацию в следующем году», — подчеркнул по итогам осмотра Николай Стецко.