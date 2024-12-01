Новый пункт пропуска в селе Марково на границе с Китаем планируется достроить в 2025 году

Строительство нового пункта пропуска в селе Марково Приморского края, которое находится на границе между Россией и Китаем, идет по графику. Площадку накануне посетил заместитель председателя правительства края Николай Стецко вместе с представителями контролирующих органов, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе правительства края.
По словам зампредседателя, новый пункт пропуска планируется ввести в эксплуатацию уже в 2025 году.
«Новый пункт пропуска в новом месте активно строится — на объекте работают 145 человек, в основном местные жители. Вместе с государственными контрольными органами и Росгранстроем осмотрели площадку и подъездную дорогу, определили задачи для исполнения поручения президента по досмотру грузовых автомобилей не более чем 10 минут. Пункт пропуска будет введен в эксплуатацию в следующем году», — подчеркнул по итогам осмотра Николай Стецко.
Он также уточнил, что сейчас рассматривается возможность возведения транспортно-логистического центра неподалеку от строящегося погранперехода. Соответствующая инициатива была представлена на «Часе инвестора».
Как уточнили в агентстве международного сотрудничества Приморского края, открытие нового пункта пропуска будет способствовать углублению экономического и торгового сотрудничества между регионом и китайской провинцией Хэйлунцзян, поскольку позволит значительно увеличить пропускную способность транспорта через госграницу.
«Если до закрытия пункта пропуска на реконструкцию пропускная способность составляла 40 грузовых транспортных средств и пять автобусов, то после завершения строительства каждый день через пункт пропуска сможет проходить 130 грузовиков и 20 автобусов», — подчеркнули в ведомстве.
Напомним, также правительство Приморского края ведет планомерную работу по обустройству участков автомобильных дорог на подъездах к пунктам пропуска через государственную границу Российской Федерации.
В ближайшие несколько лет планируется реконструкция трасс, ведущих к погранпереходам: «Пограничный», «Полтавка», «Краскино», «Турий Рог», «Марково». Это не только положительно скажется на безопасности движения, но и сократит время проезда.