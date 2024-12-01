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В первый день зимы в Ростове прогнозируют туман и гололедицу

1 декабря в Ростове могут пойти дождь и мокрый снег.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове в первый день зимы синоптики прогнозируют пасмурную погоду с прояснениями. На дорогах могут быть туман и гололедица. Об этом сообщается в гидрометеорологическом бюллетене Северо-Кавказского УГМС.

Также в течение дня возможны слабые осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер будет в пределах 5−10 метров в секунду. Днем воздух прогреется до +2 градусов. Ночью похолодает до −2 градусов.

В целом по области прогнозируют такую же погоду. Только днем может быть до от −2 до +3 градусов, ночью — от 0 до −5 градусов.