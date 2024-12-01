В первый день зимы в Ростове прогнозируют туман и гололедицу

В Ростове в первый день зимы синоптики прогнозируют пасмурную погоду с прояснениями. На дорогах могут быть туман и гололедица. Об этом сообщается в гидрометеорологическом бюллетене Северо-Кавказского УГМС.
Также в течение дня возможны слабые осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер будет в пределах 5−10 метров в секунду. Днем воздух прогреется до +2 градусов. Ночью похолодает до −2 градусов.
В целом по области прогнозируют такую же погоду. Только днем может быть до от −2 до +3 градусов, ночью — от 0 до −5 градусов.