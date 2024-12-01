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График реверсивной полосы на Борском мосту в Нижнем Новгороде изменился

Ограничения будут действовать две недели.

Источник: Живем в Нижнем

Реверсивная полоса на Борском мосту поменяла график на две недели. Ограничения будут действовать до 15 декабря, об этом сообщается на сайте регионального ГУАД.

Водители смогут въехать в Нижний Новгород с переправы с 04:00 до 11:00, с 13:00 до 15:00, а также с 19:00 до 20:00. Такое расписание будет действовать в будние дни — с понедельника по четверг.

В пятницу реверсивная полоса в сторону Нижнего Новгорода будет открыта 04:00 до 11:00 и с 13:00 до 14:00, в субботу — с 15:00 до 18:00, с 20:00 до 22:00, в воскресенье — с 04:00 до 08:00 и с 11:00 до 04:00.

Все остальное время полоса будет действовать на выезд из Нижнего Новгорода. Ознакомиться с подробным режимом светофоров на ближайшие две недели можно по ссылке.