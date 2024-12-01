График реверсивной полосы на Борском мосту в Нижнем Новгороде изменился

Реверсивная полоса на Борском мосту поменяла график на две недели. Ограничения будут действовать до 15 декабря, об этом сообщается на сайте регионального ГУАД.
Водители смогут въехать в Нижний Новгород с переправы с 04:00 до 11:00, с 13:00 до 15:00, а также с 19:00 до 20:00. Такое расписание будет действовать в будние дни — с понедельника по четверг.
В пятницу реверсивная полоса в сторону Нижнего Новгорода будет открыта 04:00 до 11:00 и с 13:00 до 14:00, в субботу — с 15:00 до 18:00, с 20:00 до 22:00, в воскресенье — с 04:00 до 08:00 и с 11:00 до 04:00.
Все остальное время полоса будет действовать на выезд из Нижнего Новгорода. Ознакомиться с подробным режимом светофоров на ближайшие две недели можно по ссылке.