График реверсивной полосы на Борском мосту в Нижнем Новгороде изменился

В пятницу реверсивная полоса в сторону Нижнего Новгорода будет открыта 04:00 до 11:00 и с 13:00 до 14:00, в субботу — с 15:00 до 18:00, с 20:00 до 22:00, в воскресенье — с 04:00 до 08:00 и с 11:00 до 04:00.