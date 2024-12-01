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В Самаре капитально отремонтируют дорогу от Пензенской до Чернореченской

В Самаре капитально отремонтируют участок дороги на улице Дачная.

Источник: Телеграм-канал Ивана Носкова

В Самаре планируют отремонтировать дорогу по улице Дачной. Об этом рассказал врио главы Самары Иван Носков. Накануне он провел собрание с жителями улиц Дачная и Циолковского. Прежде они обратились к Носкову с просьбой о благоустройстве.

Носков рассказал жителям, что проектно-сметная документация на капремонт готова. Ремонт можно будет начать сразу после того, как будут заменены подземные коммуникации. Сейчас ресурсоснабжающая компания обновляет городской водовод на этом участке, протяженность которого — 850 метров. Одна труба заменена, работа над второй близка к завершению на 80%.

Планируется, что от Пензенской до Чернореченской будет создана двухполосная дорога с тротуарами и уличным освещением.

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