В Самаре капитально отремонтируют дорогу от Пензенской до Чернореченской

В Самаре планируют отремонтировать дорогу по улице Дачной. Об этом рассказал врио главы Самары Иван Носков. Накануне он провел собрание с жителями улиц Дачная и Циолковского. Прежде они обратились к Носкову с просьбой о благоустройстве.
Носков рассказал жителям, что проектно-сметная документация на капремонт готова. Ремонт можно будет начать сразу после того, как будут заменены подземные коммуникации. Сейчас ресурсоснабжающая компания обновляет городской водовод на этом участке, протяженность которого — 850 метров. Одна труба заменена, работа над второй близка к завершению на 80%.
Планируется, что от Пензенской до Чернореченской будет создана двухполосная дорога с тротуарами и уличным освещением.