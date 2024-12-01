В Самаре капитально отремонтируют дорогу от Пензенской до Чернореченской

Носков рассказал жителям, что проектно-сметная документация на капремонт готова. Ремонт можно будет начать сразу после того, как будут заменены подземные коммуникации. Сейчас ресурсоснабжающая компания обновляет городской водовод на этом участке, протяженность которого — 850 метров. Одна труба заменена, работа над второй близка к завершению на 80%.