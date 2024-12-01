Павел Астахов приехал в Енисейск для съемок фильма о святителе Луке

«Масштаб этого человека такой, что о нём нужно рассказывать, чтобы и следующие поколения понимали, какое наследие оставил после себя великий хирург и священнослужитель», — говорит автор фильма Павел Астахов. Фильм о Войно-Ясенецком планируют показать в марте 2025 года на телеканале «Спас».