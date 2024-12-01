Ричмонд
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Павел Астахов приехал в Енисейск для съемок фильма о святителе Луке

Знаменитый хирург и священнослужитель Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий дважды был в ссылке в Енисейске.

Источник: Аргументы и факты

Известный российский общественный деятель и адвокат Павел Астахов приехал в Красноярский край для съемок документального фильма о святителе Луке (Валентине Феликсовиче Войно-Ясенецком).

Съемочная группа телеканала «Спас», собирая информацию о хирурге-священнике, уже побывала в Чите, Симферополе, Архангельск и Ташкенте. Очередной площадкой для съемок фильма стал Енисейск, где хирург и священник Войно-Ясенецкий дважды был в ссылке — работал в местной больнице и совершал службы в храме.

Из Енисейска съемочная группа и автор фильма Павел Астахов отправятся в Туруханский район — к еще одному месту ссылки Войно-Ясенецкого. Помогает в подготовке фильма и сопровождает московскую команду по краю биограф святителя Луки по сибирскому периоду Семён Кожевников.

«Масштаб этого человека такой, что о нём нужно рассказывать, чтобы и следующие поколения понимали, какое наследие оставил после себя великий хирург и священнослужитель», — говорит автор фильма Павел Астахов. Фильм о Войно-Ясенецком планируют показать в марте 2025 года на телеканале «Спас».

Напомним, с марта 1940-го года, находясь в очередной сибирской ссылке в пос. Большая Мурта, архиепископ-хирург Лука работал в местной больнице хирургом. А в годы Великой Отечественной войны по его просьбе был переведен в Красноярск, где стал главным хирургом эвакогоспиталя.

кино