Павел Астахов приехал в Енисейск для съемок фильма о святителе Луке

Известный российский общественный деятель и адвокат Павел Астахов приехал в Красноярский край для съемок документального фильма о святителе Луке (Валентине Феликсовиче Войно-Ясенецком).
Съемочная группа телеканала «Спас», собирая информацию о хирурге-священнике, уже побывала в Чите, Симферополе, Архангельск и Ташкенте. Очередной площадкой для съемок фильма стал Енисейск, где хирург и священник Войно-Ясенецкий дважды был в ссылке — работал в местной больнице и совершал службы в храме.
Из Енисейска съемочная группа и автор фильма Павел Астахов отправятся в Туруханский район — к еще одному месту ссылки Войно-Ясенецкого. Помогает в подготовке фильма и сопровождает московскую команду по краю биограф святителя Луки по сибирскому периоду Семён Кожевников.
«Масштаб этого человека такой, что о нём нужно рассказывать, чтобы и следующие поколения понимали, какое наследие оставил после себя великий хирург и священнослужитель», — говорит автор фильма Павел Астахов. Фильм о Войно-Ясенецком планируют показать в марте 2025 года на телеканале «Спас».
Напомним, с марта 1940-го года, находясь в очередной сибирской ссылке в пос. Большая Мурта, архиепископ-хирург Лука работал в местной больнице хирургом. А в годы Великой Отечественной войны по его просьбе был переведен в Красноярск, где стал главным хирургом эвакогоспиталя.