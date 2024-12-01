Дмитрий Демешин ознакомился с работой инновационных площадок в Татарстане

— С командой правительства Хабаровского края в Иннполисе изучили новейшие учебные технологии, которые уже интегрированы в промышленность, в IT-производства. Хотим в нашем крае научиться тому, чтобы наши IT-технологии были недалеко от дома и были реально внедрены в производства. Мы многое почерпнули в Иннополисе, в том числе технологические, индустриальные парки, которые связаны с IT-технологиями. Постараемся этот опыт внедрить на острове Большой Уссурийский, где мы планируем организовывать международную ТОР, — рассказал губернатор Дмитрий Демешин.