Дмитрий Демешин ознакомился с работой инновационных площадок в Татарстане

В рамках официального визита в Республику Татарстан губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин совместно с членами краевого правительства и главами муниципалитетов посетили наукоград, город-спутник Казани — Иннополис. Это первый российский город, спланированный и построенный специально для жизни и работы специалистов в области информационных технологий, сообщает ИА AmurMedia.
Экономика города строится на инновационном высокотехнологичном производстве: робототехнике, кибербезопасности. Для этого образована особая экономическая зона (ОЭЗ) «Иннополис». Команда краевого правительства побывала на площадке ОЭЗ, которая предназначена для размещения офисов компаний-резидентов и лабораторий для проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.
Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края, Дмитрий Демешин оценил инновационный процесс обучения студентов в Университете Иннополис, который действует на территории города с 2015 года. Учебное заведение специализируется на образовании и исследованиях в области информационных технологий и робототехники.
Мэр города Иннополис Дмитрий Вандюков рассказал, что вуз сотрудничает с 297 ведущими IT-компаниями России. В университете открыты 19 научных лабораторий. Студенты вуза ведут собственные научно-исследовательские проекты, а в конце обучения они реализуют проект, который засчитывается как дипломная работа.
На территории Иннополиса созданы технопарки и индустриальный парк для размещения инновационно-промышленных компаний-резидентов, осуществляющих научно-техническую или инновационную деятельность.
— С командой правительства Хабаровского края в Иннполисе изучили новейшие учебные технологии, которые уже интегрированы в промышленность, в IT-производства. Хотим в нашем крае научиться тому, чтобы наши IT-технологии были недалеко от дома и были реально внедрены в производства. Мы многое почерпнули в Иннополисе, в том числе технологические, индустриальные парки, которые связаны с IT-технологиями. Постараемся этот опыт внедрить на острове Большой Уссурийский, где мы планируем организовывать международную ТОР, — рассказал губернатор Дмитрий Демешин.
Также в Казани глава Хабаровского края ознакомился с работой ИТ-парка имени Башира Рамеева. Технопарк, созданный два года назад, ориентирован на создание комфортных условий для цифровой индустрии. Главная цель — способствовать развитию стартапов, IT-компаний, помогать творческой инициативной молодежи и представителям инвестфондов. Главе региона представили отечественные разработки компьютерной техники, цифровые решения, которые реализуются на территории республики в сфере госуправления, общественной и информационной безопасности.
Также в рамках рабочего визита для правительственной делегации провели экскурсию по Казанскому Кремлю с посещением мечети Кул-Шариф и Благовещенского Собора. Глава Хабаровского края Дмитрий Демешин отметил, что Татарстан являет собой замечательный пример межнационального согласия.