В лучах восходящего солнца: Во Владивостоке завершается обустройство пешеходной аллеи и дворов на Сахалинской

Любоваться восходами и закатами, а еще изрядно сократить путь можно благодаря транзитной аллее, благоустройство которой заканчивается на Сахалинской. «КП — Владивосток» уже подробно рассказывала о популярном пешеходном маршруте, который после апгрейда превратился еще и в красивую локацию для отдыха. В этом сезоне здесь установили лавочки, урны и смонтируют камеры видеонаблюдения, при чем они появятся не только на самой аллее, но и в границах многоквартирных домов за счет грантовой поддержки. Журналист посетил новую точку притяжения и пообщался с местными жителями.
Благоустроенная локация.
Как ранее сообщала редакция, по аллее можно напрямую пройти от остановки общественного транспорта «Столовая» до остановки «Бухта Тихая», а это значительная часть района. Пешеходная часть пролегает между домами №№ 15, 17, 17а, 19а, 39, 41, 45, на Сахалинской, растянувшись на 360 метров. Рядом находятся школа, стадион, многоквартирные дома, фитнес-клуб, магазины, поэтому маршрут крайне популярный. Осенью по заказу администрации Владивостока по программе «1000 дворов» подрядчик полностью обновил брусчатку, создал пандус, небольшую подпорную стену из габионов, заасфальтировал пути подхода, установил фонари. Сейчас проводится подключение уличного освещения и монтаж видеокамер. По словам представителя подрядчика компании «Сервис. Про» (ИП Кононенко), на аллее будет 20 лавочек, 10 урн, четыре информационных стенда и 18 камер наблюдения.
«Аллея находится вблизи школ и жилых домов и пользуется достаточно высоким спросом среди местных жителей. Поэтому для нас было важным сделать ее привлекательной не только для транзитного использования, но и для отдыха», — рассказала заместитель директора МКУ «Зеленый Владивосток» Анастасия Лакида.
В ближайшее время по запросу местных жителей на аллее планируется провести санитарную обрезку деревьев. Зеленых насаждений здесь много, часть ветвей у них сломаны. Специалистам предстоит оценить их состояние.
Объединяя усилия.
Стоит сразу оговориться, что видеонаблюдение поможет обезопасить не только пешеходный маршрут, но и местность рядом с домами №№ 41, 43, 45 на Сахалинской. Вблизи шестиэтажек и детской площадки также установили лавочки и урны. Дело в том, что территориальное общественное самоуправление (ТОС) с красивым названием «Аллея Восход» в этом году выиграло очередной грант по благоустройству. Так что работы проводятся параллельно с преображением самой аллеи.
ТОС образован недавно, в 2023 году, но активности местных жителей стоит позавидовать. В прошлом сезоне инициативные горожане разработали проект «Устройство детской игровой площадки “Ветерок” на Сахалинской, 45», чтобы навести порядок и модернизировать оборудование. Победа в конкурсе грантов позволила преобразить площадку, теперь зона для игр радует ребят разных возрастов. Но на достигнутом решили не останавливаться.
ТОС «Аллея Восход» — одно из самых крупных в Первомайском районе. В его состав входит сразу шесть многоквартирных домов на Сахалинской — №№ 15, 17а, 41, 43, 45, 49. Как признается председатель Юлия Лапко, идея создания возникла после успешного опыта других ТОСов, прикинув возможности жителей, при поддержке депутата муниципального округа Дмитрия Новикова, планы удалось воплотить в жизнь.
«Бухта Тихая тесно связана с космической тематикой — улицы Космонавтов, Волкова, Беляева, Пацаева, кинотеатр “Галактика” (раньше “Союз”), торговый центр “Орион”…Захотелось дать яркое и запоминающееся название ТОСу. Восход — потому что, когда утром поднимаешься по аллее, наблюдаешь, как встает солнце и она особенно прекрасна в его лучах. Другая, официальная версия — в честь космического корабля “Восход-2”, на котором Алексей Леонов выходил в открытый космос. Гагарин летал на “Востоке”, уже не перепутаешь. Да, имела честь перекинуться парой фраз с Леоновым, он приезжал во Владивосток зимой 2004 года, отличное чувство юмора, схожее с нашим. Он был на Тихой, конечно, посетил музей автомотостарины. Такая история», — поделилась интересными фактами Юлия Лапко.
Если в прошлом году инициатива представителей ТОС «Аллея Восход» помогла привести в порядок детскую площадку, то в этом году они разработали созвучный с их названием и местностью проект «Аллея безопасности». Благодаря этому на территории МКД установили две лавки-дивана, три урны, два фонаря уличного освещения. Периметр также оборудуют восьмью камерами видеонаблюдения. Примечательно, что изначальная схема размещения камер фактически совпала с расположения в рамках благоустройства, которое проходит на самой аллее Космонавтов. Но представители ТОС быстро сориентировались, откорректировали проект, заключили дополнительное соглашение, поэтому точки расположения техники перенесли в границы самоуправления.
«Камеры будут выходить на парковку обозревать арку дома № 41 на Сахалинской, а за домом № 45 — новые лавки и на подъем на площадку для мусора. Ранее несколько камер на доме 43 были установлены бесплатно, за счет интернет-провайдера. С появлением еще восьми, вся территория будет отлично просматриваться и станет более безопасной», — отметила председатель.
Смелые задумки.
Также Юлия рассказала о дальнейших планах по преображению пространств.
«Приятно наблюдать, как меняется образ бухты Тихой в целом и местность ТОС “Аллея Восход” в частности. Намерены привести площадки для сбора мусора в цивилизованный вид, сделать закрытыми, чтобы не разлетался мусор. Хотим создать спортивный комплекс для подростков 12+ и старше. Места достаточно, но много и красных линий, поэтому придется все тщательно изучить. Еще планируем сделать точку для событийных мероприятий с амфитеатром и сценой, электричеством, соседский центр. Репетиционный центр — это пожелание молодежи, хотят свою рок-банду».
Проекты интересные и разные. Естественно, все инициативы необходимо проработать, а воплотить их в жизнь помогут программы, которые реализуются во Владивостоке. Благо, их предостаточно — «1000 дворов», конкурсы грантов для ТОСов и инициативного бюджетирования «Твой проект» благодаря которому можно получить до трех миллионов рублей на воплощение мечты. Подробнее обо всех программах можно прочитать в нашем специально созданном разделе о дальневосточной столице. Напомним, в Приморье работает Центр гражданских инициатив, в котором можно получить подробную консультацию по вопросам создания ТОСов и благоустройству.
Точки притяжения.
Напомним, в этом году благоустроили множество объектов. В городе появились новые красивые локации для отдыха и прогулок. Совсем недавно торжественно открыли сквер в районе кольца 3-ей Рабочей, рядом с домом № 10 на Тобольской. Здесь в рамках первого этапа благоустройства сделали сразу две детские площадки, амфитеатр, пешеходную зону, смонтировали системы освещения и видеонаблюдения провели озеленение. В этом же районе в рамках конкурса «Твой проект» создали сквер на Жигура, 2−6. Так что у местные жители могут значительно разнообразить досуг.
Редакция подробно освещала и преображение большой территории на Ватутина, 26. Парк стал победителем народного голосования. По нацпроекту приводят в порядок больше 7000 квадратных метров общественного пространства. Только пешеходный маршрут здесь растянулся больше чем на километр. Работы ведутся в ежедневном режиме под контролем специалистов мэрии Владивостока.
Еще раз отметим, жители города зачастую сами выбирают, какие территории благоустраивать. Благодаря федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» в этом сезоне также преобразится пространство на Кирова, 116. Здесь обустраивают смотровые площадками, установят скамейками, арт-объекты и необычный элемент — «Слуховое ухо», позволяющий насладиться звуками природы.
Это далеко не полный список объектов, где кипит или уже завершилась модернизация.