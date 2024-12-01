В лучах восходящего солнца: Во Владивостоке завершается обустройство пешеходной аллеи и дворов на Сахалинской

Любоваться восходами и закатами, а еще изрядно сократить путь можно благодаря транзитной аллее, благоустройство которой заканчивается на Сахалинской. «КП — Владивосток» уже подробно рассказывала о популярном пешеходном маршруте, который после апгрейда превратился еще и в красивую локацию для отдыха. В этом сезоне здесь установили лавочки, урны и смонтируют камеры видеонаблюдения, при чем они появятся не только на самой аллее, но и в границах многоквартирных домов за счет грантовой поддержки. Журналист посетил новую точку притяжения и пообщался с местными жителями.