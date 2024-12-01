Молодежная столица — 2025: Шестаков призвал голосовать за Хабаровск

Вновь стартовало голосование «Молодежная столица России — 2025». Мероприятие проходит уже в третий раз, глава Владивостока Константин Шестаков призвал приморцев поддержать соседний Хабаровск в этом конкурсе, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток».
Весь 2024 года Владивосток носил гордое звание Молодежной столицы. На этот раз финалистами конкурса выступают: Хабаровск, Пермь, Томск, Омск и новый Уренгой.
«В прошлом году ребята со всего Дальнего Востока помогали нам выиграть. И мы не останемся в стороне. Передай друзьям, родителям, коллегам, одногруппникам и всем-всем — с 1 по 20 декабря голосуем за Хабаровск», — обратился к людям мэр Владивостока.
Напомним, в 2024 году сразу два города заслужили статус Молодежной столицы России. Владивостока победу в голосовании одержала Москва. Росмолодежь провела ряд крупных мероприятий федерального масштаба. Связь между нашими городами стала еще крепче!