Молодежная столица — 2025: Шестаков призвал голосовать за Хабаровск

«В прошлом году ребята со всего Дальнего Востока помогали нам выиграть. И мы не останемся в стороне. Передай друзьям, родителям, коллегам, одногруппникам и всем-всем — с 1 по 20 декабря голосуем за Хабаровск», — обратился к людям мэр Владивостока.