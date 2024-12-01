Глава Башкирии встретился с героями специальной военной операции в Благовещенске

30 ноября в Благовещенске глава Башкирии Радий Хабиров встретился и пообщался с участниками специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба Главы РБ.
Во время встречи бойцы поделились своими впечатлениями о времени, проведенном в отпуске после лечения в госпиталях. Они рассказали о своих ранениях и процессе восстановления, а также выразили благодарность за оказанную медицинскую помощь. Радий Хабиров отметил, что республика всегда готова предоставить дополнительную реабилитацию для тех, кто в этом нуждается.
Особое внимание было уделено просьбам военнослужащих о возможности организации лечения в республиканских больницах. Глава региона пообещал провести совещание с представителями Минздрава и военкомата, чтобы детально обсудить этот вопрос и найти оптимальные решения.
Бойцы поблагодарили за гуманитарную помощь, которую республика отправила на Донбасс. С начала СВО Башкирия направила уже 138 гумконвоев.
Кроме того, Радий Хабиров поинтересовался, как обстоят дела у семей военнослужащих и нужна ли им дополнительная поддержка. Бойцы заверили, что в этом плане все в порядке и выразили признательность за внимание к их близким.
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