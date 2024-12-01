Глава Башкирии встретился с героями специальной военной операции в Благовещенске

Во время встречи бойцы поделились своими впечатлениями о времени, проведенном в отпуске после лечения в госпиталях. Они рассказали о своих ранениях и процессе восстановления, а также выразили благодарность за оказанную медицинскую помощь. Радий Хабиров отметил, что республика всегда готова предоставить дополнительную реабилитацию для тех, кто в этом нуждается.