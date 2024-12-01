Ричмонд
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава Башкирии встретился с героями специальной военной операции в Благовещенске

В Башкирии состоялась встреча главы региона с бойцами СВО.

Источник: Комсомольская правда

30 ноября в Благовещенске глава Башкирии Радий Хабиров встретился и пообщался с участниками специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба Главы РБ.

Во время встречи бойцы поделились своими впечатлениями о времени, проведенном в отпуске после лечения в госпиталях. Они рассказали о своих ранениях и процессе восстановления, а также выразили благодарность за оказанную медицинскую помощь. Радий Хабиров отметил, что республика всегда готова предоставить дополнительную реабилитацию для тех, кто в этом нуждается.

Особое внимание было уделено просьбам военнослужащих о возможности организации лечения в республиканских больницах. Глава региона пообещал провести совещание с представителями Минздрава и военкомата, чтобы детально обсудить этот вопрос и найти оптимальные решения.

Бойцы поблагодарили за гуманитарную помощь, которую республика отправила на Донбасс. С начала СВО Башкирия направила уже 138 гумконвоев.

Кроме того, Радий Хабиров поинтересовался, как обстоят дела у семей военнослужащих и нужна ли им дополнительная поддержка. Бойцы заверили, что в этом плане все в порядке и выразили признательность за внимание к их близким.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.