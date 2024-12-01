В Ставрополе планируют создадать точную копию древнего изваяния скифского воина

СТАВРОПОЛЬ, 1 декабря. /ТАСС/. Изготовление точной копии древнего скифского изваяния воина конца VII — VI веков до нашей эры начали в Ставропольском государственном музее-заповеднике. Ее и несколько копий других изваяний разместят на территории древнего Татарского городища в Ставрополе, сообщила ТАСС заведующий отделом археологии музея-заповедника Светлана Кравцова.
«В рамках конкурса 2024 года Благотворительного фонда Владимира Потанина “Городок в удачном месте” проектная команда музея-заповедника представит этапы мастер-плана по развитию экскурсионных троп Татарского городища. Первый этап — установка точной копии изваяния скифского воина из собрания Ставропольского музея-заповедника в начале первой экскурсионной тропы. Подлинный памятник находился недалеко от территории села Татарка», — сказала она.
Изготовлением копии занимаются член-корреспондент Российской академии художеств, скульптор Георгий Мясников и художник-оформитель Федор Касторнов. «Занимаемся снятием формы с каменного изваяния. В дальнейшем ее соберем, проработаем и зальем составом — это будет копия, изготовленная из искусственного камня. По составу он практически идентичен оригиналу, с наполнением ракушечника, но с применением современных крепящих материалов. Изваяние будет долговечным, идентичным по виду. Стоять сможет не одно столетие», — сообщил ТАСС Георгий Мясников.
Для перемещения массивного изваяния понадобилось привлечь семерых крепких мужчин. Детали оригинального изваяния в копии будут переданы с точностью до миллиметра. «Это достаточно ответственный процесс. Технология известная, ее уже применяют. Состояние оригинального изваяния также будет полностью сохранено. Под наблюдением провели работу на пробном участке. Удостоверились в сохранности, никаких изменений с экспонатом не происходит», — пояснил скульптор.
Образ воина.
Скифское изваяние изображает мужчину-воина с набором предметов, характерных для скифской монументальной скульптуры. Обнаружили его во время земляных работ, которые проводило местное лесничество на окраине Ставрополя. «Территория, где он находился, представляет частично сохранившуюся округлую площадку, ограниченную валом и рвом раннесарматского времени. В поле вала и нашли каменное изваяние. Это юго-западная окраина города, в 3-х км от села Татарка. Там находится скопление курганных групп скифского времени. Они исследовались в разное время, начинал их изучение Григорий Прозрителев в 1924—1925 годах», — пояснила Светлана Кравцова.
Обнаруженная каменная плита при ближайшем рассмотрении оказалась фигурой скифского воина с косым сломом. «Исследование на территории курганных групп проводил и директор Ставропольского музея-заповедника Николай Охонько. Он предполагает, что пришедшие новые кочевнические племена сарматов сломали изваяние, словно и символически уничтожая врага, чтобы даже воспоминаний о нем не было. Как закладную жертву сарматы поместили его в фортификационное сооружение — враг повержен, лежит его образ сокрытым и укрепляет сарматскую мощь от неприятеля», — отметила заведующий отделом археологии.
Антропоморфные изваяния — один из ключевых маркеров присутствия скифов на той территории, которую они защищают от противника. «Предметы скифского материального мира могут попасть в погребения им подвластного населения. Быстрее всего изваяния высекались скифскими мастерами-скульпторами. Скифские изображения в камне — это не портреты конкретных людей, это архетип героя, на которого нужно равняться. Это образ прародителя всех скифов — Таргитай. Он воплощает мужественность, силу и мощь всего народа, непобедимого скифского войска. Есть мнение, что изваяния раскрашивались», — добавила Светлана Кравцова.
Татарское городище — памятник природы и археологии федерального значения, оно находится на южной окраине Ставрополя. Часть древнего города скрыта под землей. По данным археологов, городище представляет собой многослойный памятник, представляющий пять археологических культур: кобанскую, скифскую, сарматскую, аланскую и салтово-маяцкую, связанную с хазарами.