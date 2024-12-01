В Ставрополе планируют создадать точную копию древнего изваяния скифского воина

Антропоморфные изваяния — один из ключевых маркеров присутствия скифов на той территории, которую они защищают от противника. «Предметы скифского материального мира могут попасть в погребения им подвластного населения. Быстрее всего изваяния высекались скифскими мастерами-скульпторами. Скифские изображения в камне — это не портреты конкретных людей, это архетип героя, на которого нужно равняться. Это образ прародителя всех скифов — Таргитай. Он воплощает мужественность, силу и мощь всего народа, непобедимого скифского войска. Есть мнение, что изваяния раскрашивались», — добавила Светлана Кравцова.