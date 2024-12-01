Самым креативным регионом России назвали Красноярский край

«Наш край признан регионом с лучшей организацией работы по развитию креативных индустрий в России. Эта победа — признание результатов большой работы по созданию инфраструктуры для поддержки талантливых людей, которые сегодня развивают новые отрасли экономики края», — прокомментировал губернатор Михаил Котюков.
Общее количество работников в сфере креативных индустрий в Красноярском крае превышает 20 тысяч человек. На сегодня эта работа формирует 2,9% ВРП региона. Самое активное развитие отмечается в следующих направлениях:
гастрономия мода современное искусство дизайн, включая промышленный кино информационные технологии архитектура.
Ранее «ФедералПресс» рассказал, как на креативной неделе в Красноярске шеф-повара удивляли своими экспериментами.