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Самым креативным регионом России назвали Красноярский край

КРАСНОЯРСК, 1 декабря, ФедералПресс. Красноярский край занял первое место в номинации «Креативный регион» в рамках Российской национальной премии в сфере креативных индустрий Russian Creative Awards 2024. Об это рассказали в краевом правительстве.

Источник: Freepik

«Наш край признан регионом с лучшей организацией работы по развитию креативных индустрий в России. Эта победа — признание результатов большой работы по созданию инфраструктуры для поддержки талантливых людей, которые сегодня развивают новые отрасли экономики края», — прокомментировал губернатор Михаил Котюков.

Общее количество работников в сфере креативных индустрий в Красноярском крае превышает 20 тысяч человек. На сегодня эта работа формирует 2,9% ВРП региона. Самое активное развитие отмечается в следующих направлениях:

гастрономия мода современное искусство дизайн, включая промышленный кино информационные технологии архитектура.

Ранее «ФедералПресс» рассказал, как на креативной неделе в Красноярске шеф-повара удивляли своими экспериментами.

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