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Ясную погоду с небольшим снегом прогнозируют в Иркутске на предстоящей рабочей неделе

Синоптики обещают в столице региона до −14°С.

Сейчас в Ричмонде: 0 м/с 59% 762 мм рт. ст. +4°
Источник: РИА "Новости"

Синоптики прогнозируют переменную облачность в Иркутске на предстоящей рабочей неделе. Температура воздуха в дневные часы составит от −6 до −14°С. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на Gismeteo.

В понедельник, 2 декабря, ясно. За окном будет −14°С. Ветер северо-восточный, 1 м/с.

Во вторник, 3 декабря, также ясно. Столбик термометра покажет −10°С. Ветер северо-восточный, 1 м/с.

В среду, 4 декабря, облачно, возможен небольшой снег. Синоптики обещают до −6°С. Ветер западный, 1 м/с.

В четверг, 5 декабря, прогнозируют облачную погоду, снег. За окном будет −6°С. Ветер северо-восточный, 1 м/с.

В пятницу, 6 декабря, ясно, туман. Столбик термометра установится на отметке −12°С. Ветер северо-восточный, 1 м/с.