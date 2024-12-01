Ясную погоду с небольшим снегом прогнозируют в Иркутске на предстоящей рабочей неделе

Синоптики прогнозируют переменную облачность в Иркутске на предстоящей рабочей неделе. Температура воздуха в дневные часы составит от −6 до −14°С. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на Gismeteo.
В понедельник, 2 декабря, ясно. За окном будет −14°С. Ветер северо-восточный, 1 м/с.
Во вторник, 3 декабря, также ясно. Столбик термометра покажет −10°С. Ветер северо-восточный, 1 м/с.
В среду, 4 декабря, облачно, возможен небольшой снег. Синоптики обещают до −6°С. Ветер западный, 1 м/с.
В четверг, 5 декабря, прогнозируют облачную погоду, снег. За окном будет −6°С. Ветер северо-восточный, 1 м/с.
В пятницу, 6 декабря, ясно, туман. Столбик термометра установится на отметке −12°С. Ветер северо-восточный, 1 м/с.