В Красноярске стартует серия из 250 мероприятий для инвалидов

«Мероприятия в рамках Декады инвалидов призваны привлечь внимание общественности к проблемам людей с ограниченными возможностями, напомнить всем о необходимости внимания, милосердия, заботы и помощи этим людям», — прокомментировала региональный министр социальной политики Ирина Пастухова.
Количество жителей региона с инвалидностью достигает 196 тысяч, в том числе 14 тысяч не достигли совершеннолетия. Для этой категории граждан в Красноярском крае реализуются разнообразные меры поддержки, в том числе по линии национального проекта «Демография». Например, система долговременного ухода за теми, кто не способен себя обслуживать. Среди других мер — реализация безбарьерной среды.
Серия мероприятий приурочена к Международному дню инвалидов, отмечаемому 3 декабря.
Ранее «ФедералПресс» рассказал, что в Красноярском крае сертификатами на надомное обслуживание воспользовались больше 18 тысяч жителей.