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В Красноярске стартует серия из 250 мероприятий для инвалидов

КРАСНОЯРСК, 1 декабря, ФедералПресс. В рамках Декады инвалидов в Красноярском крае состоится около 250 мероприятий для жителей с ограниченными возможностями. Они запланированы с 1 по 10 декабря, рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Источник: Freepik

«Мероприятия в рамках Декады инвалидов призваны привлечь внимание общественности к проблемам людей с ограниченными возможностями, напомнить всем о необходимости внимания, милосердия, заботы и помощи этим людям», — прокомментировала региональный министр социальной политики Ирина Пастухова.

Количество жителей региона с инвалидностью достигает 196 тысяч, в том числе 14 тысяч не достигли совершеннолетия. Для этой категории граждан в Красноярском крае реализуются разнообразные меры поддержки, в том числе по линии национального проекта «Демография». Например, система долговременного ухода за теми, кто не способен себя обслуживать. Среди других мер — реализация безбарьерной среды.

Серия мероприятий приурочена к Международному дню инвалидов, отмечаемому 3 декабря.

Ранее «ФедералПресс» рассказал, что в Красноярском крае сертификатами на надомное обслуживание воспользовались больше 18 тысяч жителей.

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