В Красноярске стартует серия из 250 мероприятий для инвалидов

Количество жителей региона с инвалидностью достигает 196 тысяч, в том числе 14 тысяч не достигли совершеннолетия. Для этой категории граждан в Красноярском крае реализуются разнообразные меры поддержки, в том числе по линии национального проекта «Демография». Например, система долговременного ухода за теми, кто не способен себя обслуживать. Среди других мер — реализация безбарьерной среды.