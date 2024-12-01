Память писателя Астафьева увековечили еще в двух объектах в Красноярске

В рамках торжественной церемонии открытия была организована литературно-музыкальная гостиная. Здесь говорили о личном и творческом пути красноярского писателя, зачитывали части его прозы. Ожидается, что подобные культурные мероприятия будут проходить в коворкинге систематически.