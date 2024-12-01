Память писателя Астафьева увековечили еще в двух объектах в Красноярске

«В этом году по всей стране прошло множество событий, посвященных 100-летию нашего сибирского писателя. Но эпицентром этого юбилея, конечно же, стал Красноярский край. Установка скульптурной композиции — бюста писателя — завершает цикл памятных мероприятий», — прокомментировал министр культуры Аркадий Зинов.
Идею создания скульптуры озвучили красноярцы в социальных сетях губернатора Михаила Котюкова в 2023 году, и он поддержал проект.
В рамках торжественной церемонии открытия была организована литературно-музыкальная гостиная. Здесь говорили о личном и творческом пути красноярского писателя, зачитывали части его прозы. Ожидается, что подобные культурные мероприятия будут проходить в коворкинге систематически.
Ранее «ФедералПресс» сообщал, что уникальное судно «Виктор Астафьев» начнет работу в Красноярском крае в будущем году.