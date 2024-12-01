Форвард «Авангарда» Ткачев вернется на лед через две недели

Стали известны сроки возвращения на лед форварда омского «Авангарда» Владимира Ткачева. Как заявил его агент Шуми Бабаев, спортсмен уже находится в Омске, он вернулся из Германии, где проходил реабилитацию после травмы.
«Думаю, что через пару недель Владимир выйдет на лед. И уже дальше мы будем ждать его возвращения», — рассказал он в интервью «Чемпионату».
Напомним, еще до начала нынешнего сезона КХЛ Ткачев получил во время тренировки серьезную травму ноги. Игрок, на которого омский клуб возлагал большие надежды не смог принять участие ни в одном из прошедших матчей сезона.
Контракт с Владимиром Ткачевым сроком на пять лет «Авангард» подписал в конце марта.