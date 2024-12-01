Самарской епархии выделят деньги на содержание храмов

В правительстве Самарской области выделили почти 28 млн рублей на содержание церквей и храмов, являющихся памятниками культуры. Такая информация следует из проекта постановления. Деньги будут выделены из резервного фонда губернатора. Сейчас проект постановления находится на подписи у губернатора Вячеслава Федорищева.
Средства будут потрачены на компенсацию расходов, связанных с содержанием четырех объектов. Среди них есть и те, что имеют статус памятников истории и культуры федерального или регионального значения. Так, Иверский женский монастырь получит субсидию в размере 12 млн рублей.
Самарская епархия Русской Православной Церкви —получит 2,3 млн рублей, приход храма во имя апостолов Петра и Павла — 4,4 млн рублей, Самарская духовная семинария — 9,2 млн рублей. Объекты представляют историческую и архитектурную ценность.