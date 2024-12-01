Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хабаровский «СКА-Нефтяник» крупно проиграл «Кузбассу»

Матч в Кемерово завершился со счетом 1:5.

Источник: ХК СКА-Нефтяник

«СКА-Нефтяник» в чемпионате России по хоккею с мячом проиграл кемеровскому «Кузбассу». Подробнее — в материале «Комсомольская правда» — Хабаровск".

Матч выдался упорным, но реализация подвела хабаровчан. А вот действующие чемпионы были точны. Кемеровчане пять раз заставляли капитулировать голкипера хабаровской команды Григория Лапина. Размочить счет хабаровчане сумели лишь в самой концовке — отличился Алан Джусоев.

«Хорошая игра, создали много моментов, но реализация подвела. Ребята бились и показали отличный хоккей, счет не по игре», — подвел итог матча и.о. главного тренера «СКА-Нефтяника» Артур Федоров.

Напомним, до этого «СКА-Нефтяник» на выезде обыграл красноярский «Енисей» со счетом 10:5. На счету хабаровской команды шесть побед и два поражения в восьми матчах чемпионата. Армейцы расположились на четвертой строчке в турнирной таблице Суперлиги.

Свой следующий матч команда Артура Федорова проведет 10 декабря в Хабаровске. Соперник — иркутская «Байкал-Энергия».