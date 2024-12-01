Хабаровский «СКА-Нефтяник» крупно проиграл «Кузбассу»

Напомним, до этого «СКА-Нефтяник» на выезде обыграл красноярский «Енисей» со счетом 10:5. На счету хабаровской команды шесть побед и два поражения в восьми матчах чемпионата. Армейцы расположились на четвертой строчке в турнирной таблице Суперлиги.