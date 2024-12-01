Хабаровский «СКА-Нефтяник» крупно проиграл «Кузбассу»

«СКА-Нефтяник» в чемпионате России по хоккею с мячом проиграл кемеровскому «Кузбассу». Подробнее — в материале «Комсомольская правда» — Хабаровск".
Матч выдался упорным, но реализация подвела хабаровчан. А вот действующие чемпионы были точны. Кемеровчане пять раз заставляли капитулировать голкипера хабаровской команды Григория Лапина. Размочить счет хабаровчане сумели лишь в самой концовке — отличился Алан Джусоев.
«Хорошая игра, создали много моментов, но реализация подвела. Ребята бились и показали отличный хоккей, счет не по игре», — подвел итог матча и.о. главного тренера «СКА-Нефтяника» Артур Федоров.
Напомним, до этого «СКА-Нефтяник» на выезде обыграл красноярский «Енисей» со счетом 10:5. На счету хабаровской команды шесть побед и два поражения в восьми матчах чемпионата. Армейцы расположились на четвертой строчке в турнирной таблице Суперлиги.
Свой следующий матч команда Артура Федорова проведет 10 декабря в Хабаровске. Соперник — иркутская «Байкал-Энергия».