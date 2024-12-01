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В Таганроге со 2 по 6 декабря пройдут массовые отключения света

В течение недели в Таганроге сотни домов останутся без света.

Источник: Комсомольская правда

В Таганроге со 2 по 6 декабря пройдет плановое отключение электроэнергии. Об этом в Телеграм сообщила глава администрации города Светлана Камбулова.

Все отключения будут проходить с 9.00 до 17.00 2, 3 и 5 декабря.

2 декабря электричества не будет по следующим адресам:

15-я аллея;

16-я аллея;

17-я аллея;

улица Чеботарская 2−48, 1−37;

улица Доменская 2−32, 1−37;

улица Подгорная 4−58, 3−55;

переулок Б. Садовый 37−49;

переулок Южный 1−27, 2−26;

улица Портовая 54−88, 63−83;

улица Советская 1−53, 4−40;

улица Разинская 2−6, 1−7;

улица Конторская 1−17, 2−18;

переулок Песочный 1−7, 2−6;

улица Морская 2−34, 3−39;

переулок Кривой 4−8, 1−7.

3 декабря:

— 21-й Мариупольский переулок, 1−17б;

— 20-й Мариупольский переулок 1−20;

— 19-й Мариупольский переулок 1−20;

— 18-й Мариупольский переулок 1−39;

— 17-й Мариупольский переулок 1−56;

— 16-й Мариупольский переулок 1−40;

— 15-й Мариупольский переулок 1−28;

— улица Таврическая 1, 9а, 2 1, 27, 31, 32б, 44,43;

— улица Бериева 1−10;

— улица Паустовского 1−57;

— улица Шолоховская 4−28;

— улица Ф. Раневской 1−9;

— улица Семейная 9−11;

— улица В. Ткачука 7−12;

— переулок Б. Садовый 11,13/1,13/2,13/3,13/4,13/5,13/6.

5 декабря:

— проспект 2-й Линейный 61−71, 144−166;

— 15-я Садовая площадь, 3−11, 4−14;

— улица М. Жукова 45−169, 146−166;

— проспект 3-й Линейный 145−165, 64−70;

— проспект 4-й Линейный 65−71, 148−168;

— улица 3-я Линия 145−165, 160−180;

— переулок 10-й Новый 23−75, 8−36;

— переулок 11-й Новый 39−41, 67−75, 36−42, 66−80.