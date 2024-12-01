В Таганроге со 2 по 6 декабря пройдут массовые отключения света

В Таганроге со 2 по 6 декабря пройдет плановое отключение электроэнергии. Об этом в Телеграм сообщила глава администрации города Светлана Камбулова.
Все отключения будут проходить с 9.00 до 17.00 2, 3 и 5 декабря.
2 декабря электричества не будет по следующим адресам:
15-я аллея;
16-я аллея;
17-я аллея;
улица Чеботарская 2−48, 1−37;
улица Доменская 2−32, 1−37;
улица Подгорная 4−58, 3−55;
переулок Б. Садовый 37−49;
переулок Южный 1−27, 2−26;
улица Портовая 54−88, 63−83;
улица Советская 1−53, 4−40;
улица Разинская 2−6, 1−7;
улица Конторская 1−17, 2−18;
переулок Песочный 1−7, 2−6;
улица Морская 2−34, 3−39;
переулок Кривой 4−8, 1−7.
3 декабря:
— 21-й Мариупольский переулок, 1−17б;
— 20-й Мариупольский переулок 1−20;
— 19-й Мариупольский переулок 1−20;
— 18-й Мариупольский переулок 1−39;
— 17-й Мариупольский переулок 1−56;
— 16-й Мариупольский переулок 1−40;
— 15-й Мариупольский переулок 1−28;
— улица Таврическая 1, 9а, 2 1, 27, 31, 32б, 44,43;
— улица Бериева 1−10;
— улица Паустовского 1−57;
— улица Шолоховская 4−28;
— улица Ф. Раневской 1−9;
— улица Семейная 9−11;
— улица В. Ткачука 7−12;
— переулок Б. Садовый 11,13/1,13/2,13/3,13/4,13/5,13/6.
5 декабря:
— проспект 2-й Линейный 61−71, 144−166;
— 15-я Садовая площадь, 3−11, 4−14;
— улица М. Жукова 45−169, 146−166;
— проспект 3-й Линейный 145−165, 64−70;
— проспект 4-й Линейный 65−71, 148−168;
— улица 3-я Линия 145−165, 160−180;
— переулок 10-й Новый 23−75, 8−36;
— переулок 11-й Новый 39−41, 67−75, 36−42, 66−80.