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В красноярском поселке 370 жителей переселят из аварийных домов

КРАСНОЯРСК, 1 декабря, ФедералПресс. В поселке Подтесово в Енисейском районе Красноярского края по итогам 2024 года будет расселено 370 человек из ветхих и аварийных домов. Работы продолжатся и в будущем году, рассказали в региональном правительстве.

Источник: РИА "Новости"

«По новой программе переселения, которая стартует в крае со следующего года, в Енисейском районе из аварийных домов переселят 206 человек с 4,8 тыс. кв. метров аварийного жилья», — прокомментировали в региональном министерстве строительства.

Работы ведутся в рамках национального проекта «Жильё и городская среда». Для реализации плана введен в эксплуатацию дом на 60 квартир от одной до трех комнат. Сюда заселятся 130 человек. Также 240 сельчан получат деньги на покупку жилья.

Всего в Енисейском районе с 2019 года прошло расселение 7 тысяч квадратных метров жилья в аварийных домах. Речь идет о следующих поселках:

Абалаково, Верхнепашино, Железнодорожный, Малобельский, Усть-Кемь.

Всего же за минувшие пять лет в Красноярском крае было расселено 16 тысяч человек из 309 тысяч квадратных метров жилья. До конца 2024 года предполагается увеличить число получателей еще на 2 тысячи.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что более миллиона квадратных метров жилья построили в Красноярском крае.

строительство