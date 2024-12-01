В Красноярске выбрали лучший майонез

В опросе приняли участие 2687 человек.
Лидером стала марка «Гастрономъ», набравшая 61% голосов (1634 человека). На втором месте оказалась марка «Махеев» с 10% голосов (275 человек), а на третьем — «Янта» с 9% голосов (236 человек).
Майонез является одним из самых популярных соусов в России. Он представляет собой эмульсию растительного масла, яичных желтков, уксуса и специй. Майонез используется в качестве заправки для салатов, бутербродов, а также как основа для различных соусов и заправок.
Однако в комментариях к опросу некоторые респонденты высказали критику в отношении современных промышленных майонезов, отмечая, что они содержат много консервантов и загустителей, в отличие от традиционного домашнего майонеза. Вместо него они предлагают использовать натуральные заправки на основе сметаны, горчицы и лимонного сока.
Таким образом, красноярцы определили наиболее популярные марки майонеза в своем городе, но некоторые жители также выразили обеспокоенность качеством промышленных майонезных продуктов.
Ранее красноярцы рассказали о детских садах Октябрьского района.