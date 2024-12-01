В Красноярске выбрали лучший майонез

Однако в комментариях к опросу некоторые респонденты высказали критику в отношении современных промышленных майонезов, отмечая, что они содержат много консервантов и загустителей, в отличие от традиционного домашнего майонеза. Вместо него они предлагают использовать натуральные заправки на основе сметаны, горчицы и лимонного сока.