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Сирота из Иркутска обратился к главе СК России из-за неполученной квартиры

Мужчина не может получить жилье, положенное ему по закону.

Источник: Комсомольская правда

Сирота из Иркутска через социальные сети обратился к главе СК России Александру Бастрыкину. Мужчина не может получить квартиру, положенную ему по закону. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

— Мужчина по достижению 23-летнего возраста своевременно не обратился в уполномоченные органы для предоставления ему положенного по закону жилья, вследствие чего в настоящее время он лишен возможности реализовать свое право. Суд в постановке в очередь на получение квартиры ему также отказал, — говорится в сообщении.

Ранее по данному факту было заведено уголовное дело. Глава СК России ставил указанную ситуацию на контроль в центральном аппарате ведомства. Мужчину признали потерпевшим. Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе и результатах расследования уголовного дела.