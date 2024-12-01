Сирота из Иркутска обратился к главе СК России из-за неполученной квартиры

— Мужчина по достижению 23-летнего возраста своевременно не обратился в уполномоченные органы для предоставления ему положенного по закону жилья, вследствие чего в настоящее время он лишен возможности реализовать свое право. Суд в постановке в очередь на получение квартиры ему также отказал, — говорится в сообщении.