Сирота из Иркутска обратился к главе СК России из-за неполученной квартиры

Сирота из Иркутска через социальные сети обратился к главе СК России Александру Бастрыкину. Мужчина не может получить квартиру, положенную ему по закону. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.
— Мужчина по достижению 23-летнего возраста своевременно не обратился в уполномоченные органы для предоставления ему положенного по закону жилья, вследствие чего в настоящее время он лишен возможности реализовать свое право. Суд в постановке в очередь на получение квартиры ему также отказал, — говорится в сообщении.
Ранее по данному факту было заведено уголовное дело. Глава СК России ставил указанную ситуацию на контроль в центральном аппарате ведомства. Мужчину признали потерпевшим. Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе и результатах расследования уголовного дела.