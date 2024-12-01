Более 30 пьяных водителей поймали на массовых рейдах ГАИ в Хабаровском крае

Госавтоинспекция напоминает, что управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения влечет за собой лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет, а также штраф в размере 30 тысяч рублей. Отказ от прохождения медицинского освидетельствования приравнивается к вождению в нетрезвом состоянии и также несет подобную ответственность.