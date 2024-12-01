Более 30 пьяных водителей поймали на массовых рейдах ГАИ в Хабаровском крае

Патрули ДПС Хабаровского края выявили свыше трёх десятков пьяных водителей во время массовых рейдов на выходных. Об этом сообщили в пресс-службе краевой Госавтоинспекции.
Как отметили в ведомстве, за последние двое суток на дорогах края было выявлено 35 водителей, находившихся в состоянии алкогольного опьянения. Среди них пятеро нарушителей были ранее привлечены к ответственности за подобные правонарушения — теперь им грозят уголовные дела.
«Сложные погодные условия, в том числе снежный циклон, значительно ухудшили дорожно-транспортную ситуацию в регионе и создали дополнительные трудности для жителей. Однако, несмотря на это, некоторые водители продолжили садиться за руль в нетрезвом виде, что могло привести к трагическим последствиям», — подчеркнули в ГАИ.
Госавтоинспекция напоминает, что управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения влечет за собой лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет, а также штраф в размере 30 тысяч рублей. Отказ от прохождения медицинского освидетельствования приравнивается к вождению в нетрезвом состоянии и также несет подобную ответственность.