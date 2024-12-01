Из-за порыва не теплотрассе в Ростове на Военведе часть домов осталась без тепла

В Октябрьском районе Ростова в микрорайоне Военвед вновь произошел порыв на теплотрассе. Произошло это 30 ноября в районе домов №№ 19−23 по улице Оганова, сообщил в Телеграм и.о. министра ЖКХ региона Сергей Орлов.
Из-за этого без теплоснабжения оказались десять домов по улице Оганова: №№ 15−27 (нечетная сторона, с дробями).
Сейчас на месте коммунальной аварии работает бригада «Тепломмунэнерго».
— Завершить работы планируют до 17.00, 1 декабря, — сообщил Сергей Орлов.
Напомним, что ранее в микрорайоне Военвед порыв на теплотрассе произошел в переулке Авиамоторном, из-за чего там не было тепла в многоэтажках.