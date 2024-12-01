Мэр Уфы Ратмир Мавлиев рассказал о дальнейших планах по благоустройству города

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев рассказал о ремонте тротуаров в этом году. В Telegram-канале он сообщил, что в этом году было уложено более 50 тысяч квадратных метров гранитных покрытий.
30 ноября мэр башкирской столицы провел встречу с подчиненными, на которой обсудил планы на следующий год.
— Наша задача — подойти к благоустройству улиц комплексно, — подчеркнул Ратмир Мавлиев. Он отметил, что важно не только обновить тротуары, но и привести в порядок пешеходные зоны, фасады зданий и освещение.
Особое внимание будет уделено подсветке фасадов зданий и деревьев, что сделает город более уютным и привлекательным в вечернее время. Мавлиев призвал своих коллег продумать все детали, чтобы создать гармоничное и красивое пространство для горожан и гостей столицы.
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