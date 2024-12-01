Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Памятный знак ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС установили в Ангарске

Мемориал установлен в парке Строителей.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Ангарске появился памятный знак, посвященный ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС. Его установили в парке Строителей. Мемориал открыли 30 ноября. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Ангарского городского округа Сергей Петров.

— Тридцать восемь лет назад завершилось строительство гигантского саркофага, который закрыл разрушенный четвертый энергоблок Чернобыльской АЭС и остановил распространение радиации. Этому предшествовали огромные усилия сотен тысяч людей со всей страны. В их числе, конечно, были и ангарчане. Город атомщиков, город, имеющий такую мощную строительную структуру, не мог остаться в стороне, — говорится в сообщении.

Мраморный камень весит 6,3 тонны. Администрация АГО взяла на себя обязательства по благоустройству территории.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в областном центре 1 декабря состоится концерт, посвященный празднованию юбилея областной филармонии и 100-летию «Комсомольской правды».