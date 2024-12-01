Памятный знак ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС установили в Ангарске

— Тридцать восемь лет назад завершилось строительство гигантского саркофага, который закрыл разрушенный четвертый энергоблок Чернобыльской АЭС и остановил распространение радиации. Этому предшествовали огромные усилия сотен тысяч людей со всей страны. В их числе, конечно, были и ангарчане. Город атомщиков, город, имеющий такую мощную строительную структуру, не мог остаться в стороне, — говорится в сообщении.