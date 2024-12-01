Памятный знак ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС установили в Ангарске

В Ангарске появился памятный знак, посвященный ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС. Его установили в парке Строителей. Мемориал открыли 30 ноября. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Ангарского городского округа Сергей Петров.
— Тридцать восемь лет назад завершилось строительство гигантского саркофага, который закрыл разрушенный четвертый энергоблок Чернобыльской АЭС и остановил распространение радиации. Этому предшествовали огромные усилия сотен тысяч людей со всей страны. В их числе, конечно, были и ангарчане. Город атомщиков, город, имеющий такую мощную строительную структуру, не мог остаться в стороне, — говорится в сообщении.
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