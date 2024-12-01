В Челябинске разработают правила демонтажа незаконных киосков

На тему ларьков высказался спикер городской думы Сергей Буяков. Он отметил, что проверке законности их деятельности будет уделяться большое внимание, чтобы, с одной стороны, ликвидировать незаконные киоски, а с другой стороны, не мешать работать предпринимателям, занимающимся своей деятельностью легально. Дизайн-код, в рамках которого могут работать нестационарные объекты, уже существует. В будущем его планируют расширить, добавить новые условия и правила.