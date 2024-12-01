В Челябинске разработают правила демонтажа незаконных киосков

Напомним, что Игорь Краснов недавно встречался с южноуральцами, обсуждал волнующие граждан проблемы. В разговоре с ним местный предприниматель поднял вопрос о необходимости прозрачных и понятных правил, которым нужно будет следовать при демонтаже киосков. Участие в проработке примут сотрудники надзорных, контролирующих органов и общественные организации.
На тему ларьков высказался спикер городской думы Сергей Буяков. Он отметил, что проверке законности их деятельности будет уделяться большое внимание, чтобы, с одной стороны, ликвидировать незаконные киоски, а с другой стороны, не мешать работать предпринимателям, занимающимся своей деятельностью легально. Дизайн-код, в рамках которого могут работать нестационарные объекты, уже существует. В будущем его планируют расширить, добавить новые условия и правила.
Городские власти давно заметили, что среди челябинцев имеется явный запрос на устранение торговых точек, которые портят внешний вид мегаполиса. В соответствии с запросами местных жителей продолжит действовать администрация Челябинска и его градоначальник, в частности.