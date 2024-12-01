Николай Лукашенко назвал новогоднюю традицию в семье президента Беларуси

Младший сын президента Беларуси Николай Лукашенко поделился новогодними традициями в семье, сообщает БелТА.
Николай Лукашенко подчеркнул, что семья белорусского президента большая. Поэтому в праздничные и предновогодние дни все стремятся собраться и провести время вместе. Еще младший сын главы Беларуси поделился простой новогодней традицией.
— Абсолютно спокойно пообщаться за новогодним ужином. Такая простая традиция, — рассказал он.
Но еще Николай Лукашенко отметил, что, в целом, большое количество устоявшихся традиций в семье требуют стабильности. Что трудно осуществимо, «когда ты не знаешь, где ты окажешься через час». Поэтому и трудно выработать определенные традиции, чтобы придерживаться их.
Еще младший сын Александра Лукашенко уточнил, что вся семья президента задействована в том, чем занимается глава семьи и глава государства. Все члены президентской семьи, как он заметил, попадают в тот же образ жизни, что и белорусский лидер, просто кто-то в меньше, а кто-то в большей степени.
— Мы все за ним тянемся. Осмелюсь сказать, что я чуть ли не в большей степени, — добавил Николай.
Также сын президента заметил, что в Новый год президент или его родные могут оказаться в любой точке страны и заниматься очень разными вопросами. В итоге порой может быть и не до Нового года бывает, так как это время является очень напряженным. А еще одной новогодней традицией является возможность остановиться и выдохнуть.
— Но вот остановиться, выдохнуть, посмотреть на результат и перевернуть страницу — это такая минимальная, но очень важная новогодняя традиция. И мы ее придерживаемся, — прокомментировал младший сын белорусского президента.
Также Николай Лукашенко рассказал, что Новый год 2025 он хотел бы встретить, общаясь с близкими людьми и увидев побольше членов своей семьи. Так как довольно сложно собрать всю семью вместе.
Еще Николай Лукашенко сказал, что не будет раскрывать детали личной жизни.
Также младший сын президента Беларуси Николай рассказал, какой Александр Лукашенко отец.
А еще младший сын президента Беларуси Николай Лукашенко объяснил, почему его называют «главным оппозиционером в семье» «Я никогда не замолчу, если я в чем-то уверен».