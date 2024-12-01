Николай Лукашенко назвал новогоднюю традицию в семье президента Беларуси

Также сын президента заметил, что в Новый год президент или его родные могут оказаться в любой точке страны и заниматься очень разными вопросами. В итоге порой может быть и не до Нового года бывает, так как это время является очень напряженным. А еще одной новогодней традицией является возможность остановиться и выдохнуть.