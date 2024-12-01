Омск участвует в голосовании за молодёжную столицу России

В России с 1 декабря стартовало голосование в конкурсе "Молодёжная столица — 2025. В финале оказалось пять городов: Новый Уренгой, Омск, Пермь, Томск и Хабаровск. Голосование впервые проходит на Госуслугах, но в соответствии с правилами проголосовать за город в регионе своей регистрации нельзя.
Принять участие можно по ссылке. Голосование продлится до 20 декабря. Напомним, что Омск уже принимал участие в аналогичном голосовании в прошлом году. Тогда наш город оказался в шаге от победы. По итогам голосования лидерами стали два города — Москва и Владивосток.
Также Омск участвует в голосовании за культурную столицу России — 2026. Оно закончится 2 декабря. Пока Омск находится в лидерах.