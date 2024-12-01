Омск участвует в голосовании за молодёжную столицу России

Принять участие можно по ссылке. Голосование продлится до 20 декабря. Напомним, что Омск уже принимал участие в аналогичном голосовании в прошлом году. Тогда наш город оказался в шаге от победы. По итогам голосования лидерами стали два города — Москва и Владивосток.