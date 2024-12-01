Премьера сериала «Экстрим» с Валей Карнавал состоится 2 декабря

Карнавал исполняет роль москвички, приехавший в провинциальный городок. Задача интересно провести с ней время легла на плечи Сергея, простого заводского рабочего. Ему в голову пришла идея сымитировать ее похищение, но он не учел, что отец героини — полковник МВД, который может не понять шутку.