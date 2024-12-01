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Премьера сериала «Экстрим» с Валей Карнавал состоится 2 декабря

Комедийный сериал «Экстрим», главную роль в котором сыграла певица и блогер Валя Карнавал, увидит свет 2 декабря. Всего в проекте 8 серий, режиссером выступил Андрей Берченко.

Источник: Звук

Комедийный сериал «Экстрим», главную роль в котором сыграла певица и блогер Валя Карнавал, увидит свет 2 декабря. Всего в проекте 8 серий, режиссером выступил Андрей Берченко.

В актерском составе также задействованы Дмитрий Белоцерковский, Марина Федункив, Семен Стругачев, Семен Молоканов, Юлия Серина, Ян Цапник и другие артисты, напоминает Intermedia.

Карнавал исполняет роль москвички, приехавший в провинциальный городок. Задача интересно провести с ней время легла на плечи Сергея, простого заводского рабочего. Ему в голову пришла идея сымитировать ее похищение, но он не учел, что отец героини — полковник МВД, который может не понять шутку.

Для Вали Карнавал это уже вторая роль в крупном проекте: ранее она уже появилась в сериале ТНТ «Отпуск» (2021-…). В прошлом году артистка признавалась подписчикам, что всегда плачет после съемок эмоциональных сцен.