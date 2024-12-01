В Стамбуле может появиться узбекская школа

Встреча прошла в рамках мероприятия, организованного Генеральным консульством вместе с МДШО и направленного на демонстрацию богатого культурного наследия республики. Среди более 200 его участников — узбекистанцы временно и постоянно проживающие в Стамбуле, представители госорганов Турции, эксперты в области культуры и образования, предприниматели, руководители общественных организаций, представители туристической сферы.