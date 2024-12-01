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В Стамбуле может появиться узбекская школа

ТАШКЕНТ, 1 дек — Sputnik. Расширение сотрудничества в сфере образования, включая создание узбекской школы в Стамбуле обсудили генеральный консул РУз Шерзод Абдуназаров и заместитель руководителя Стамбульского городского управления Минобразования Турции Бюлент Алаш. Об этом сообщает ИА «Дунё».

Источник: Sputnik.uz

По мнению сторон, сотрудничество в сфере образования и культуры может послужить дальнейшему продвижению туристического потенциала Узбекистана.

Встреча прошла в рамках мероприятия, организованного Генеральным консульством вместе с МДШО и направленного на демонстрацию богатого культурного наследия республики. Среди более 200 его участников — узбекистанцы временно и постоянно проживающие в Стамбуле, представители госорганов Турции, эксперты в области культуры и образования, предприниматели, руководители общественных организаций, представители туристической сферы.

Гостям рассказали об исторических памятниках Узбекистана, традициях, национальной кухне и популярных туристических направлениях.

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