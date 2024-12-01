Школу в Исилькуле Омской области откроют только в следующем году

«Исилькульская школа строится уже шесть лет. На объект зашел четвертый подрядчик. Еще 6−7 месяцев назад здесь было по сути только полтора этажа, сегодня 4-хэтажное здание полностью готово, идут отделочные работы. Новый подрядчик строит качественно, на объекте работают более 130 строителей. Темпы хорошие», — оценил ситуацию Виталий Хоценко.