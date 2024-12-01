Младший сын президента Беларуси Николай Лукашенко рассказал о своих хобби

Так, младший сын белорусского президента сказал, что его часто спрашивают о хобби. Но и признался, что все хобби у него переросли в околопрофессиональную или любительскую деятельность, но «с профессиональным подходом». Затем он отметил, что можно сказать, что хоккей является его хобби.