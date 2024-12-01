Младший сын президента Беларуси Николай Лукашенко рассказал о своих хобби, сообщает БелТА.
Так, младший сын белорусского президента сказал, что его часто спрашивают о хобби. Но и признался, что все хобби у него переросли в околопрофессиональную или любительскую деятельность, но «с профессиональным подходом». Затем он отметил, что можно сказать, что хоккей является его хобби.
— Я вот выступаю на «Марафоне единства», но здесь нет ни одного человека, для которого выступление здесь — это хобби. Поэтому я должен профессионально готовиться, — пояснил он.
Николай Лукашенко отметил, что, в целом, у него есть много различных занятий, которые могли бы быть хобби, однако к ним он должен и с радостью подходит, как профессионал.
Также Николай Лукашенко назвал новогоднюю традицию в семье президента Беларуси.
Еще Николай Лукашенко сказал, что не будет раскрывать детали личной жизни. Также младший сын президента Беларуси Николай рассказал, какой Александр Лукашенко отец.
А еще младший сын президента Беларуси Николай Лукашенко объяснил, почему его называют «главным оппозиционером в семье» «Я никогда не замолчу, если я в чем-то уверен».