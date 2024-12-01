Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Армия Сирии отбила попытку повстанцев прорваться в провинцию Хама

Правительственная армия Сирии пресекла наступление повстанцев в провинцию Хама на западе центральной части страны. Минобороны Сирии заявило, что при этом были ликвидированы десятки боевиков.

Источник: Reuters

В заявлении ведомства, опубликованном в Facebook (принадлежит запрещенной и признанной в РФ экстремистской Meta), также сообщается о взятии под контроль ряда городов в Хаме. Наиболее важными из них называются населенные пункты Калаат эль-Мадик и Маардас. Отмечается, что часть боевиков, которые были в городах, смогли сбежать.

Сегодня ночью губернатор Хамы Камаль Бармо сообщил, что в провинцию прибыли подкрепления вооруженных сил Сирии. Он также называл фейком сообщения о въезде машин повстанцев в город.

Группировки, контролирующие мятежный анклав в провинции Идлиб, начали наступление в провинции Алеппо 27 ноября. 30 ноября сирийская армия признала продвижение боевиков в одноименном городе, а также сообщила о передислокации своих сил. Президент Сирии Башар Асад заявил, что страна способна справиться с проблемой «с помощью своих союзников и друзей».