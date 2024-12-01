Армия Сирии отбила попытку повстанцев прорваться в провинцию Хама

В заявлении ведомства, опубликованном в Facebook (принадлежит запрещенной и признанной в РФ экстремистской Meta), также сообщается о взятии под контроль ряда городов в Хаме. Наиболее важными из них называются населенные пункты Калаат эль-Мадик и Маардас. Отмечается, что часть боевиков, которые были в городах, смогли сбежать.