Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Младший сын президента Беларуси Николай Лукашенко назвал книги, которые читает

Младший сын президента Беларуси Николай Лукашенко сказал, что отдыхает, когда читает книги.

Источник: Комсомольская правда

Младший сын президента Беларуси Николай Лукашенко рассказал о том, какую литературу он читает, сообщает БелТА.

В частности, отвечая на вопрос журналиста об отдыхе, младший сын президента Беларуси Николай Лукашенко сказал, что ему нравится читать.

— Даже сам процесс чтения, переворачивания страниц, — уточнил он.

При этом Николай признался, что все же ввиду специальности биотехнолога ему приходится читать много технической и научной литературы: научных статей, монографий, сборников, различных научных регламентов.

Еще он признался, что любит научно-популярную литературу за возможность поставить перед собой какие-то вопросы. Но и не любит за то, что к реальной жизни она редко имеет отношение и не решает какие-то проблемы. И также сказал, что читает художественную литературу, чтобы совершенствовать навыки разговора и письма.

— Великие художественные произведения можно несколько раз в жизни перечитывать, — уверен сын белорусского лидера.

Кроме того, младший сын президента Беларуси Николай Лукашенко рассказал о своих хобби.

Также Николай Лукашенко назвал новогоднюю традицию в семье президента Беларуси.

Еще Николай Лукашенко сказал, что не будет раскрывать детали личной жизни. Также младший сын президента Беларуси Николай рассказал, какой Александр Лукашенко отец.