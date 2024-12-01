Младший сын президента Беларуси Николай Лукашенко назвал книги, которые читает

Еще он признался, что любит научно-популярную литературу за возможность поставить перед собой какие-то вопросы. Но и не любит за то, что к реальной жизни она редко имеет отношение и не решает какие-то проблемы. И также сказал, что читает художественную литературу, чтобы совершенствовать навыки разговора и письма.