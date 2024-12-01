Младший сын президента Беларуси Николай Лукашенко назвал книги, которые читает

Младший сын президента Беларуси Николай Лукашенко рассказал о том, какую литературу он читает, сообщает БелТА.
В частности, отвечая на вопрос журналиста об отдыхе, младший сын президента Беларуси Николай Лукашенко сказал, что ему нравится читать.
— Даже сам процесс чтения, переворачивания страниц, — уточнил он.
При этом Николай признался, что все же ввиду специальности биотехнолога ему приходится читать много технической и научной литературы: научных статей, монографий, сборников, различных научных регламентов.
Еще он признался, что любит научно-популярную литературу за возможность поставить перед собой какие-то вопросы. Но и не любит за то, что к реальной жизни она редко имеет отношение и не решает какие-то проблемы. И также сказал, что читает художественную литературу, чтобы совершенствовать навыки разговора и письма.
— Великие художественные произведения можно несколько раз в жизни перечитывать, — уверен сын белорусского лидера.
Кроме того, младший сын президента Беларуси Николай Лукашенко рассказал о своих хобби.
Также Николай Лукашенко назвал новогоднюю традицию в семье президента Беларуси.
Еще Николай Лукашенко сказал, что не будет раскрывать детали личной жизни. Также младший сын президента Беларуси Николай рассказал, какой Александр Лукашенко отец.