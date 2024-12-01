«Носик заложен, горло красное»: обычная простуда оказалась последствием неизлечимой болезни у малыша из Бурятии

— О том, что беременна, я узнала, когда приехала в Улан-Удэ из Краснодара, где училась в колледже, — вспоминает Любовь в беседе с корреспондентом КП-Иркутск. — К тому моменту с отцом Захара мы встречались несколько лет, но новости он был не рад и стал настаивать на аборте. Я была против, и родители меня поддержали. С молодым человеком мы пытались создать семью, но в итоге ребенка воспитываю сама.