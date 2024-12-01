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В Ростовской области погиб мужчина, спасая скутер из горящего дома

В Каменске-Шахтинском мужчина надышался угарным газом и погиб при спасении скутера.

Источник: Комсомольская правда

В городе Каменске-Шахтинском Ростовской области в пожаре погиб 48-летний мужчина, который пытался спасти скутер из горящего дома. Об этом сообщили в донском управлении МЧС.

В чрезвычайном ведомстве отметили, что чрезвычайное происшествие случилось 30 ноября в 16.46. В садовом товариществе «Фиалка» на улице Абрикосовой хозяева включили электрический обогреватель и пошли во двор. Потом они увидели, что в доме начался пожар.

— Жена побежала за помощью, а муж бросился в горящий дом. Обратно мужчина уже не смог выйти, — сообщили в МЧС.

Прибывшие на место спасатели потушили огонь на площади 15 кв метров.

В МЧС напомнили, что всего несколько вздохов едкого дыма для людей смертельны.

Напомним, что в Милютинском районе при тушении пожара в частном доме обнаружили тела троих человек, включая малыша. При этом еще одна женщина пострадала.