В Ростовской области погиб мужчина, спасая скутер из горящего дома

В чрезвычайном ведомстве отметили, что чрезвычайное происшествие случилось 30 ноября в 16.46. В садовом товариществе «Фиалка» на улице Абрикосовой хозяева включили электрический обогреватель и пошли во двор. Потом они увидели, что в доме начался пожар.