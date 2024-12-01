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Казахстанцы жалуются на пробки на границе с Россией

На многокилометровые очереди на государственной границе с Россией в Западно-Казахстанской области жалуются водители фур, сообщает Zakon.kz.

Источник: pixabay

По информации портала «Мой Город», очевидцы утверждают, что заторы образовались на казахстанском погранпосту. Дальнобойщики говорят, что очереди наблюдаются именно ближе к выходным дням.

«Приехал на пост “Маштаково” и встал там на 16 часов. Ребята говорили, что это из-за работы казахстанских пограничников, сотрудников ДГД там хватает. “Нейтралка” вся полная. Я два часа не мог с российского поста выехать, именно потому что нейтральная зона была полная. Казахстанская сторона по шесть рядов машины в сторону России пускает и только один ряд идет на пост “Сырым”. Поэтому очереди в сторону Казахстана».

рассказал журналистам один из водителей.

В Погранслужбе КНБ РК по ЗКО поясняют, что заторы образуются из-за ремонта на российском пограничном посту «Маштаково», о котором предупреждали заранее.

Из-за снижения пропускной способности пунктов пропуска «Маштаково» и «Сырым» водителям рекомендовали пользоваться альтернативными маршрутами движения через менее загруженные автомобильные пункты пропуска «Аксай», «Шаган» и «Таскала».