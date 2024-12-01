В Москве мигранты получат карты с чипами и будут сдавать отпечатки: Подробности о новых мерах

В Москве опробуют сразу несколько новаторских мер контроля за мигрантами. Две главные — это специальные удостоверения и сдача биометрии в аэропортах. KP.RU рассказывает, как и для чего будут внедрять ноу-хау.
1. Что за документ начнут выдавать мигрантам?
Он называется электронная карта иностранного гражданина (ЭКИГ). Выглядит как пластиковая карточка с именем гостя, датой рождения, полом, гражданством, номером, датой окончания. На ней также индивидуальный QR-код. Внутрь «пластика» установлен чип. И код, и чип можно будет считать, чтобы узнать о визите иностранца больше данных.
2. Кто может проверить этот документ?
Сотрудники полиции. Что за устройство будет читать данные чипа — непонятно. А вот QR-код можно и смартфоном просканировать. Или планшетом, которые носят с собой сотрудники МВД, которые проверяют документы у мигрантов в метро или на улицах. К слову, код можно рассматривать как своего рода защиту от подделок: он ведет на ведомственную базу МВД. Посторонним его сканирование ничего не покажет.
В своей системе полицейские увидят, прошел ли иностранец дактилоскопию и фотографирование, оплачен ли патент, не уклоняется ли от уплаты штрафа и нет ли за ним более серьезных нарушений.
3. Когда их введут?
Сейчас начинается эксперимент. Первым трудовым мигрантам уже начали выдавать ЭКИГ. Вручают их в миграционном МФЦ всем достигшим 14-летнего возраста: при получении вида на жительства, разрешения на временное пребывания, оформления патента на работу.
4. Карта облегчает условия пребывания мигранта?
Легального — да. Равно как и эффективнее становится работа полиции. Просканировать один универсальный документ и тут же увидеть, что у человека нет никаких нарушений, просрочек документов — в разы быстрее, чем «пробивать» поочередно весь массив бумаг гостя.
При этом обязательные требования к мигранту, который хочет получить патент, разрешение на работу или на временное проживание, вид на жительство, не меняются. Как и прежде им необходимо подтвердить владение русским языком, уровень образования, знание истории России и основ законодательства. Карта будет выдаваться только после всех этих процедур.
5. А что с биометрией?
Ее начнут собирать во всех аэропортах столицы с 1 декабря. Исключение только Внуково, где сейчас заканчивается реконструкция, после нее — все заработает. Причем как на въезде, так и на выезде. Гостя (если он старше 6 лет) сфотографируют и возьмут отпечатки пальцев. Исключение только для дипломатических работников и их семей. Никаких пошлин, налогов, платы за взятие биометрии не возьмут. Если гость откажется, то въезжающим запретят пересекать границу.
Уточним, что для россиян и граждан Белоруссии ничего не меняется.
6. Для чего нужны фото и отпечатки?
Это базовый инструмент контроля за нарушителями. Во-первых, чтобы силовики могли эффективнее находить совершивших преступление. Во-вторых, контроль за «мигрантами-фантомасами». Не секрет, что у граждан ряда иностранных государств широка практика смены документов — после депортации. Биометрия позволит пресечь подобные схемы.
7. Столица делает что-то уникальное?
И да, и нет. В рамках общероссийской практики таких мер еще не предпринимали. Собственно Москва и станет экспериментальной площадкой новшества. А вот в других государствах такие меры контроля за приезжими (не только трудовыми мигрантами, но и туристами!) уже действуют. Например, в Таиланде, Южной Корее, США, ОАЭ и Великобритании.