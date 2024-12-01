В Москве мигранты получат карты с чипами и будут сдавать отпечатки: Подробности о новых мерах

Ее начнут собирать во всех аэропортах столицы с 1 декабря. Исключение только Внуково, где сейчас заканчивается реконструкция, после нее — все заработает. Причем как на въезде, так и на выезде. Гостя (если он старше 6 лет) сфотографируют и возьмут отпечатки пальцев. Исключение только для дипломатических работников и их семей. Никаких пошлин, налогов, платы за взятие биометрии не возьмут. Если гость откажется, то въезжающим запретят пересекать границу.