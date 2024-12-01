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В Омске будут шить рюкзаки для бойцов СВО

Модель многофункциональной амуниции разработала дизайнер, мать одного из бойцов.

Источник: Комсомольская правда

Омский конструктор швейных изделий и мама участника специальной военной операции Юлия Бойченко разработала многофункциональный рюкзак для бойцов СВО.

Он включает в себя сразу несколько предметов. Это не только вместительный рюкзак, но и полог, и дождевик, и спальный мешок, и настил и носилки одновременно. Амуниция уже прошла полевые испытания и получила самые высокие оценки.

Ноу-хау омички высоко оценил губернатор Виталий Хоценко. Региональному минпрому получено организовать пошив многофункционального снаряжения в промышленных масштабах.