Собянин поздравил Хазанова с Днем рождения

Артисту исполнилось 79 лет. Геннадий Хазанов — российский актер, артист эстрады, народный артист РСФСР. Он родился 1 декабря 1945 года в Москве. С 1969 по 1971 годы Хазанов работал конферансье в оркестре Леонида Утесова, после чего стал артистом разговорного жанра в Москонцерте. В 1975 году приобрел известность с миниатюрой «Студент кулинарного техникума». Его первый сольный спектакль «Мелочи жизни» вышел в 1978 году. Хазанов также стал художественным руководителем коллектива «Моно» в 1987 и в 1997 году возглавил Московский государственный театр эстрады.