Начинающий фермер из Ангарска получил грант на развитие своей птицефермы

Начинающий фермер из села Савватеевка Ангарского городского округа Станислав Матвеев стал одним из 16 победителей конкурсного отбора 2024 года на право получения гранта «Агростартап». Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
— 3 миллиона рублей фермер направит на развитие своей птицефермы. Для увеличения объемов производства и реализации куриного яйца индивидуальный предприниматель планирует приобрести современное клеточное оборудование с системой очистки и автофургон для перевозки пищевых продуктов, — говорится в сообщении.
Кроме того, фермер обязуется создать три рабочих места на базе своего крестьянско-фермерского хозяйства. Сейчас в нем насчитывается 120 голов кур-несушек.