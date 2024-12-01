Начинающий фермер из Ангарска получил грант на развитие своей птицефермы

— 3 миллиона рублей фермер направит на развитие своей птицефермы. Для увеличения объемов производства и реализации куриного яйца индивидуальный предприниматель планирует приобрести современное клеточное оборудование с системой очистки и автофургон для перевозки пищевых продуктов, — говорится в сообщении.