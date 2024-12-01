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Начинающий фермер из Ангарска получил грант на развитие своей птицефермы

Он стал победителем конкурсного отбора на право получения гранта «Агростартап».

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Начинающий фермер из села Савватеевка Ангарского городского округа Станислав Матвеев стал одним из 16 победителей конкурсного отбора 2024 года на право получения гранта «Агростартап». Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

— 3 миллиона рублей фермер направит на развитие своей птицефермы. Для увеличения объемов производства и реализации куриного яйца индивидуальный предприниматель планирует приобрести современное клеточное оборудование с системой очистки и автофургон для перевозки пищевых продуктов, — говорится в сообщении.

Кроме того, фермер обязуется создать три рабочих места на базе своего крестьянско-фермерского хозяйства. Сейчас в нем насчитывается 120 голов кур-несушек.