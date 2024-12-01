Ударник Three Days Grace заявил, что новый альбом группы «почти готов»

Ударник также отметил, что во время работы над треком группа не была уверена, как совместить голоса двух солистов. Тем не менее оказавшись в студии, Three Days Grace увидели разные возможности записать более гармоничный вокал, в котором голоса Гонтье и Мэтта Уолста звучали бы естественно. Об этом сообщает Blabbermouth.