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Ударник Three Days Grace заявил, что новый альбом группы «почти готов»

Барабанщик Three Days Grace Нил Сандерсон поделился новостями о работе группы над новым альбомом. По словам музыканта, лонгплей «почти готов», хотя им все еще нужно записать отдельные партии.

Источник: Звук

Барабанщик Three Days Grace Нил Сандерсон поделился новостями о работе группы над новым альбомом. По словам музыканта, лонгплей «почти готов», хотя им все еще нужно записать отдельные партии.

Тем не менее сейчас Three Days Grace в таком положении, что если у них появится новая песня, которая сможет вытеснить старую, они не будут возражать. Сандерсон подчеркнул, что они не испытывают давления из-за недавнего выхода сингла Mayday, ставшего первой премьерой коллектива со времен возвращения в состав Адама Гонтье.

Ударник также отметил, что во время работы над треком группа не была уверена, как совместить голоса двух солистов. Тем не менее оказавшись в студии, Three Days Grace увидели разные возможности записать более гармоничный вокал, в котором голоса Гонтье и Мэтта Уолста звучали бы естественно. Об этом сообщает Blabbermouth.

Примечательно, что, по признанию Сандерсона, работа над грядущим лонгплеем велась удаленно — за времена пандемии Three Days Grace «к этому привыкли».

Напомним, Адам Гонтье принял решение покинуть Three Days Grace в 2013-м. На его место пришел Мэтт Уолст. Тем не менее в октябре 2024-го экс-вокалист объявил о своем возвращении в состав коллектива. Поэтому сегодня в группе — два вокалиста.