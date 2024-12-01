Рождественский пост начался у католиков в Беларуси — его также называют Адвент

Рождественский пост у католиков, в том числе у белорусских, начался в воскресенье, 1 декабря. Вторым название католического рождественского поста является Адвент. Также первое воскресенье Адвента является началом литургического года.
Во время поста верующим католикам следует отказываться от употребления мясных и жирных продуктов. В пост также людьми совершаются добрые дела. В это время следует отказываться от посещения увеселительных заведений и употребления алкоголя. Самыми главными во время поста становятся забота о своей душе и ее чистоте.
В дни Адвента в честь Пресвятой Девы Марии служат утренние мессы — рораты, главным символом которой является зажженная свеча, символизирующая Богородицу. Еще одна из традиций — «венок Адвента» из еловых веток с вплетенными четырьмя свечами. В первое воскресенье зажигают одну свечу, во второе — две и так далее, чтобы с каждой неделей становилось все светлее.
Подобными венками украшают костелы и дома верующих. В католических храмах Беларуси еще устанавливают ясли, которые напоминают обстоятельства рождения Иисуса Христа. Во время Адвента в яслях нет фигурки Младенца Иисуса, ее поместят туда только в само Рождество Христово.
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