Рождественский пост начался у католиков в Беларуси — его также называют Адвент

Во время поста верующим католикам следует отказываться от употребления мясных и жирных продуктов. В пост также людьми совершаются добрые дела. В это время следует отказываться от посещения увеселительных заведений и употребления алкоголя. Самыми главными во время поста становятся забота о своей душе и ее чистоте.