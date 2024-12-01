В одном классе с маньяком: Как батайчанка чуть не стала жертвой Лжечикатило, который был в нее влюблен еще в школе

К 70-летию Комсомола в местном клубе был большой праздник. В этот день Константин позвал гулять другую бывшую одноклассницу, а когда она отказалась — заехал за Светланой. Сигналил под домом, пока она не вышла. Костя уговаривал девушку прокатиться с ним по окрестностям, но та его пристыдила: «Какие могут быть гуляния? У тебя же жена в больнице!» Она относилась к нему исключительно как к другу детства.