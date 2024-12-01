В одном классе с маньяком: Как батайчанка чуть не стала жертвой Лжечикатило, который был в нее влюблен еще в школе

— Для всех это стало шоком! Наш Костя — серийный убийца? Веселый, компанейский юноша, которого мы знали со школьной скамьи?! Поверить в это было практически невозможно, — вспоминает бывшая одноклассница батайского маньяка Светлана Ветрова (имя и фамилия изменены по просьбе героини публикации, — прим. ред.).
Дончанка и сама чуть было не стала жертвой Лжечикатило — так называли Константина Черемухина за подражание ростовскому душегубу Андрею Чикатило.
СОБИРАЛ ТРОФЕИ.
Тела девушек стали находить в Батайске и его окрестностях в 1986 году. Первую жертву обнаружил в лесополосе грибник: это была 22-летняя студентка.
Вроде бы все указывало на почерк Андрея Чикатило, имени которого тогда еще не знали. На него в то время как раз устроили облаву. Во время знаменитой операции «Лесополоса» маньяка выслеживали патрули из сотрудников милиции и народных дружинников.
Вот только на новом месте преступления виднелись следы протектора шин. А ведь до этого душегуб из лесополосы никогда не пользовался автотранспортом… Позже оперативники обнаружат еще одно отличие — новый преступник собирал «трофеи»: принадлежавшие жертвам дезодорант, духи, украшения и прочее.
— Я сразу сказал, что там действовал другой человек, — вспоминал в разговоре с корреспондентом «КП — Ростов-на-Дону» известный ростовский следователь, ветеран прокуратуры Ростовской области Амурхан Яндиев. — Во-первых, наш маньяк орудовал в районе Шахт, Красного Сулина, Новошахтинска и Новочеркасска. Батайск же — совсем в другой стороне. Во-вторых, хоть на первый взгляд картина преступления и напоминала серию первого убийцы, но при детальном изучении выяснялось: характер нанесения ножевых ударов был иным.
Тем временем зверства в Батайске продолжались. Жертвами стали 15-летняя студентка училища — единственный ребенок отца-инвалида — и десятилетняя школьница. А еще — молоденькая воспитательница, с которой изверг расправился в день торжества по случаю 70-летия Комсомола.
Известный ростовский психиатр Александр Бухановский, который помогал в то время следствию, заключил, что маньяк № 2 — обычный, ничем не примечательный советский гражданин. У него есть работа и семья.
Никто и не подозревал, что веселый парнишка из хорошей семьи станет серинйным убийцей Мария ГИЧЕНКО.
ШУТИЛ И НРАВИЛСЯ ДЕВОЧКАМ.
Светлана училась вместе с Константином Черемухиным в одном классе.
— В фотоальбоме начальной школы я Костю не нашла. Скорее всего, он пришел позже. Симпатичный, с хорошим чувством юмора. Он нравился девочкам. На летних каникулах играл с нами в бадминтон. После восьмого класса ушел из школы и поступил в железнодорожный техникум.
Спустя годы Светлана столкнулась с бывшим одноклассником на улице. В то время она училась в ростовском вузе. Молодые люди разговорились. Константин признался, что сидел в тюрьме за угон машины. Девушка удивилась, но подумала: каждый может оступиться. Она и не догадывалась, в какое чудовище успел превратиться давний приятель.
Парень признался Свете, что в школьные годы был в нее влюблен. И сказал, что это он подложил ей однажды в парту пакет с конфетами. Бывший одноклассник предложил девушке встретиться снова, сходить в видеосалон. Она согласилась, но пошла не одна, а вместе с троюродной сестрой.
— Смутно помню тот вечер. Костя, как обычно, шутил и угощал нас кофе.
Батайский маньяк признался Светлане, что в школьные годы был в нее влюблен Мария ГИЧЕНКО.
«ПРЕВРАТИЛСЯ В ЗВЕРЯ».
В следующий раз они встретились на остановке. Светлане надо было доехать из Батайска в Ростов, она опаздывала на зачет. Автобуса, как назло, не было, девушка нервничала. В этот момент к ней подрулил Костя на «жигулях». Молодой человек предложил подвезти Светлану до института, и студентка с радостью согласилась. Вот только по дороге Костя резко свернул в сторону.
— Ты куда это? — возмутилась она.
— Да ладно тебе, давай погуляем, поговорим…
— Какие разговоры! Я опаздываю!
Металлические нотки в голосе приятельницы заставили парня уступить.
— Впервые я заметила агрессию Кости, когда он пришел ко мне в гости. Он был нервный, раздраженный… Назвал наш ковер дешевой тряпкой… Помню, мама не выдержала и сказала: «Знаешь что, Костя, тебе пора домой». А мне сказала, что он превратился в какого-то зверя и лучше с ним не общаться.
К 70-летию Комсомола в местном клубе был большой праздник. В этот день Константин позвал гулять другую бывшую одноклассницу, а когда она отказалась — заехал за Светланой. Сигналил под домом, пока она не вышла. Костя уговаривал девушку прокатиться с ним по окрестностям, но та его пристыдила: «Какие могут быть гуляния? У тебя же жена в больнице!» Она относилась к нему исключительно как к другу детства.
Только позже Светлана узнала, что в тот роковой вечер могла погибнуть. Маньяк убил молоденькую воспитательницу — Оксану Яковенко. Девушка боролась за жизнь и отбивалась до последнего — под ее ногтями были найдены следы чужой кожи.
Тела изнасилованных и убитых девушек стали находить в Батайске и окрестностях в разгар операции «Лесополса». Фото: Ростовский областной суд.
«ХОТЕЛА ПОСМОТРЕТЬ В ГЛАЗА».
Константина Черемухина выдали улики. Криминалисты обнаружили у жертв мельчайшие частички автомобильной краски, а также ворсинки овечьей и кроличьей шерсти. Нашлись и очевидцы, которые видели, что незадолго до исчезновения убитые девушки садились в машину к какому-то мужчине.
Стали проверять таксопарки, автопредприятия, всех «бомбил» и простых автолюбителей. Под подозрение попал 25-летний механик местной автобазы. Он ездил на «Жигулях» первой модели, чехлы в салоне были из овечьей шерсти, багажник — обновлен красной краской. А еще автовладелец носил шапку из кроличьего меха…
Светлана уже не помнит, как узнала страшную правду о бывшем однокласснике. Сначала рассказал кто-то из знакомых, потом сообщили в теленовостях.
— Мы бурно обсуждали это известие со школьными друзьями. Многие из них жили на одной улице со мной. Помню, как я хотела пойти в суд, посмотреть Косте в глаза, но заседание было закрытым. До сих пор не пойму, чего ему не хватало. Ведь все у человека было! Любящие родители, работа, машина, красавица жена, дети…
По одной из версий, Черемухин возненавидел женский пол из-за обиды на мать. Он случайно узнал, что отец, которого считал родным, был бесплодным и не мог иметь детей. Но супруг позволил свей жене, матери Кости, зачать ребенка от другого мужчины. При этом воспитывал мальчика в любви и заботе.
Ростовский областной суд приговорил Черемухина к высшей мере наказания. Он дожидался ее исполнения в Новочеркасской тюрьме. В ноябре 1993 года приговор был приведен в исполнение.
Константин Черемухин жил на улице Клары Цеткин в Батайске. Жена продала дом и уехала. Мария ГИЧЕНКО.
По словам Светланы, встречала она на своем пути и Андрея Чикатило.
— После вуза, по распределению, я трудилась в газете Новочеркасского электровозостроительного завода. Добиралась до работы на электричке. Когда позже в новостях увидела фотографию Чикатило, мелькнула мысль: где-то я его видела. А потом вспомнила: этот бледный мужчина в очках встречался мне на платформе пригородного вокзала в Ростове… То есть, мы с ним ездили на одной электричке!
По словам батайчанки, эти события наложили отпечаток на ее отношение к людям — она стала более осторожной и недоверчивой. Ведь если даже школьный приятель может оказаться жестоким убийцей, то что уж говорить о малознакомом человеке.