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Иван Носков сообщил, что строительство Безымянского коллектора идет по графику

Строительство Безымянского коллектора протяженностью 38 км идет по графику, сообщил и. о. главы Самары Иван Носков в своем Telegram-канале.

Источник: Коммерсантъ

Строительство объекта коммунальной инфраструктуры началось в 2022 году, поскольку износ старого коллектора достиг 90%. По славам Ивана Носкова, старый объект не справляется с объемом стоков, при этом на главном Безымянском коллекторе «завязаны» системы водоотведения двух крупных районов — Красноглинского и Кировского.

И. о. главы Самары отметил, что желательно, чтобы «компания “СКС” в целом пересмотрела свою программу развития системы водоснабжения и водоотведения Самары и сосредоточились именно на крупных и масштабных ремонтах».

«Во-первых, это жизненно необходимо городу, а во-вторых, позволит перейти от беспокойной работы по “латанию дыр” к размеренному, предсказуемому и четкому графику обновления водопровода Самары. И наконец, смена коммуникаций под дорогами позволит нам перейти к комплексному ремонту дорог».

написал Иван Носков
ЖКХ