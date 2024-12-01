Иван Носков сообщил, что строительство Безымянского коллектора идет по графику

Строительство объекта коммунальной инфраструктуры началось в 2022 году, поскольку износ старого коллектора достиг 90%. По славам Ивана Носкова, старый объект не справляется с объемом стоков, при этом на главном Безымянском коллекторе «завязаны» системы водоотведения двух крупных районов — Красноглинского и Кировского.
И. о. главы Самары отметил, что желательно, чтобы «компания “СКС” в целом пересмотрела свою программу развития системы водоснабжения и водоотведения Самары и сосредоточились именно на крупных и масштабных ремонтах».
«Во-первых, это жизненно необходимо городу, а во-вторых, позволит перейти от беспокойной работы по “латанию дыр” к размеренному, предсказуемому и четкому графику обновления водопровода Самары. И наконец, смена коммуникаций под дорогами позволит нам перейти к комплексному ремонту дорог».