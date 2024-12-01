Путин расширил действие страхового полиса ОСАГО на Беларусь с 1 января 2025 года

Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий действие российского полиса ОСАГО на территорию Беларуси, сообщает РИА Новости.
Так, при желании с 1 января 2025-го автовладельцы смогут расширить покрытие ОСАГО на территорию Беларуси.
В российском правительство считают, что расширение полиса автострахования облегчит поездки в Беларусь на авто, как туристам, так и предпринимателям.
Согласно закону, договоры ОСАГО будут признаваться в рамках системы автострахования Союзного государства России и Беларуси. Заключением таких договоров будут заниматься только страховщики, которые постоянно находятся на территории той страны Союзного государства, где зарегистрировано авто.
При этом договоры могут заключаться в электронной форме. А размеры страхового тарифа, возмещение и иные условия будут определены национальными регуляторами, как и на данный момент.
Расширение ОСАГО на Беларусь будет оформляться исключительно по выбору страхователя и оформляться допсоглашением к полису.
Ранее мы писали о том, что закон о системе автострахования ОСАГО в Союзном государстве был принят Госдумой РФ.
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