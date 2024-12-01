Ричмонд
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин расширил действие страхового полиса ОСАГО на Беларусь с 1 января 2025 года

Путин расширил действия полиса автострахования ОСАГО на Беларусь с 2025 года.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий действие российского полиса ОСАГО на территорию Беларуси, сообщает РИА Новости.

Так, при желании с 1 января 2025-го автовладельцы смогут расширить покрытие ОСАГО на территорию Беларуси.

В российском правительство считают, что расширение полиса автострахования облегчит поездки в Беларусь на авто, как туристам, так и предпринимателям.

Согласно закону, договоры ОСАГО будут признаваться в рамках системы автострахования Союзного государства России и Беларуси. Заключением таких договоров будут заниматься только страховщики, которые постоянно находятся на территории той страны Союзного государства, где зарегистрировано авто.

При этом договоры могут заключаться в электронной форме. А размеры страхового тарифа, возмещение и иные условия будут определены национальными регуляторами, как и на данный момент.

Расширение ОСАГО на Беларусь будет оформляться исключительно по выбору страхователя и оформляться допсоглашением к полису.

Ранее мы писали о том, что закон о системе автострахования ОСАГО в Союзном государстве был принят Госдумой РФ.

Также завод под Гродно начал выпускать экономичное «мусорное топливо» в гранулах.