Губернатор Дмитрий Махонин поздравил жителей с Днем рождения Пермского края

По словам главы Прикамья, благодаря этому регион получил новые возможности для развития. На территории Пермского края строятся и модернизируются школы, больницы, поликлиники, дороги, а также обновляется общественный транспорт. «Совместно с главами муниципалитетов работаем над тем, чтобы жизнь во всех населенных пунктах Прикамья становилась комфортнее», — подчеркнул губернатор.