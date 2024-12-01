Губернатор Дмитрий Махонин поздравил жителей с Днем рождения Пермского края

Губернатор Дмитрий Махонин поздравил жителей региона с Днем рождения Пермского края. Поздравление он опубликовал сегодня, 1 декабря, в своем телеграм-канале.
«19 лет назад на референдуме жители Коми-Пермяцкого автономного округа и Пермской области проголосовали за создание единого региона — Пермского края. Это историческое решение жителей и поддержка Президента РФ Владимира Путина помогли реализовать первое в истории современной России объединение двух территорий», — отметил Дмитрий Махонин.
По словам главы Прикамья, благодаря этому регион получил новые возможности для развития. На территории Пермского края строятся и модернизируются школы, больницы, поликлиники, дороги, а также обновляется общественный транспорт. «Совместно с главами муниципалитетов работаем над тем, чтобы жизнь во всех населенных пунктах Прикамья становилась комфортнее», — подчеркнул губернатор.
Напомним, 1 декабря 2005 года на карте России появился новый субъект — Пермский край. Закон об объединении Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного округа в единый Пермский край подписал президент России Владимир Путин. А до этого «за» объединение области и округа проголосовали более 83 процентов жителей обеих территорий.