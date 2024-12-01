Концепцию развития креативных индустрий разрабатывают в Иркутской области

В Иркутской области началось формирование обновленной концепции развития креативных индустрий. Внести свой вклад в нее могут предприниматели и самозанятые, которые работают в этой сфере. Для этого необходимо принять участие в опросе. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
— Представители креативных индустрий Иркутской области получают различные меры поддержки — от консультационной до финансовой. Однако индивидуальных мер поддержки для этих категорий бизнеса не было, в том числе в связи с отсутствием четкого законодательства в этой сфере. Теперь, после принятия федерального закона, это стало возможным, — говорится в сообщении.
Любой желающий может высказать свое мнение и внести свой вклад в обновленную концепцию развития креативных индустрий региона с помощью онлайн-опроса. После того как завершится сбор предложений предпринимателей по каждому из направлений пройдут стратегические сессии, которые помогут сформировать финальный этап региональной концепции.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования уголовного дела по факту покушения на убийство 17-летней девушки в столице Приангарья. Его завели в отношении отца подростка, который избил свою дочь, а затем столкнул с 4-го этажа. Инцидент произошел 28 ноября.