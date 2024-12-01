Концепцию развития креативных индустрий разрабатывают в Иркутской области

— Представители креативных индустрий Иркутской области получают различные меры поддержки — от консультационной до финансовой. Однако индивидуальных мер поддержки для этих категорий бизнеса не было, в том числе в связи с отсутствием четкого законодательства в этой сфере. Теперь, после принятия федерального закона, это стало возможным, — говорится в сообщении.