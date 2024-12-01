Плита обрушилась на могиле шоумена Романа Трахтенберга в Петербурге

Более трех месяцев могила покойного шоумена Романа Трахтенберга в Петербурге находится в полуразрушенном состоянии. Еще в августе там упала декоративная плита с изображением артиста в полный рост. Как рассказали SPB.KP.RU в пресс-службе городского Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле, проблему обещают устранить. А виной всему — время и несовершенство конструкции.
— Декоративная плита с портретом действительно упала и разломалась в августе. Она крепилась на четырех анкерах, которые летом сгнили. Плита не выдержала веса и обрушилась. Это не акт вандализма. Установкой плиты занималась сторонняя организация. Администрация кладбища Памяти жертв 9-го января проинформировало о происшествии спецслужбу, отвечающую за эксплуатацию и содержание могил, — сообщили редакции в пресс-службе профильного комитета, курирующего работу кладбища.
Согласно постановлению правительства Петербурга «Об организации похоронного дела», обязанность за содержанием могил в хорошем состоянии лежит на лицах, которые отвечали за захоронение человека. Обычно это родственники умершего. Ответственные лица в том числе должны расчищать проходы у могил, выносить мусор в контейнеры, красить надмогильные сооружения и так далее.
Добавим, что Роман Трахтенберг скончался от сердечного приступа более 15 лет назад — 20 ноября 2009 года. Его неофициально прозвали «королем анекдотов» за бесконечное количество шуток на любых мероприятиях и встречах. Известен как телеведущий в передачах «Деньги не пахнут», «Ночной MUZZON» и «Следующий». У Трахтенберга остались жена и двое сыновей.