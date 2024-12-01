Плита обрушилась на могиле шоумена Романа Трахтенберга в Петербурге

Более трех месяцев могила покойного шоумена Романа Трахтенберга в Петербурге находится в полуразрушенном состоянии. Еще в августе там упала декоративная плита с изображением артиста в полный рост. Как рассказали SPB.KP.RU в пресс-службе городского Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле, проблему обещают устранить. А виной всему — время и несовершенство конструкции.